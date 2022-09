Debatt: Dags att navigera Centern ut ur återvändsgränden

Ska det bli någon julskinka på julbordet och några julklappar till barnen i år är det hög tid att redan nu göra en budget, undvika alla onödiga småutgifter och planera noga för alla större utgifter.

Id ag råder en radikalt förändrad situation jämfört med för ett år sedan. Många hushåll har fått ökade boendekostnader med flera tusenlappar per månad, inte minst högt belånade villaägare. För en tvåbarnsfamilj med två vuxna i småhus kan det röra sig om upp till 6 000 kronor i månaden i sämre köpkraft. Mycket pengar men tuffast är det såklart för ensamstående med barn i småhus och bostadsrätter. Ska de köpa ett småhus i någon av landets 40 minsta kommuner eller en bostadsrätt i Göteborg eller Stockholm behöver de använda i genomsnitt 44, 54 respektive 59 procent av sin disponibla inkomst för att köpa en bostad i dag - det visar vår senaste Boindexrapport för kvartal två 2022 som publicerades den 31 augusti i år. Men även för de som är ensamstående och har ett boende sedan tidigare kan det bli svårt att kunna behålla bilen och ett nödvändigt sparande om inflationen ligger kvar på nuvarande nivå och bolåneräntan fortsätter stiga till nivåer runt tre till fyra procent.

Dagens amorteringskrav och kalkylräntan som bankerna använder vid kreditgivningen har kritiserats, inte minst av många bostadsutvecklare. De har också ifrågasatt varför inte möjligheten att ge amorteringsfrihet för låntagare som köper en nyproducerad bostadsrätt utnyttjas. I dag råder det förhoppningsvis ingen större tveksamhet till varför Sverige har dagens amorteringskrav eller varför det finns en kalkylränta på cirka sex procent. Amorteringsreglerna är inte unika. Många länder har betydligt hårdare krav på amortering än vad Sverige har. En kalkylränta på sex procent är nödvändig inte minst vid utlåning till konsumenter som köper en nyproducerad bostadsrätt. Om vissa bostadsutvecklare fått som de velat och det gjorts avsteg från dagens amorteringskrav och kunderna lånat mer hade det inte bara inneburit högre bostadspriser och högre skuldsättning utan också en ännu högre räntekänslighet. Enligt The Economist toppar Sveriges bolåntagare redan i dag listan över högst räntekänslighet inom OECD. I dagens situation med en inflation på åtta procent och en genomsnittlig bolåneränta på väg mot tre procent hade vi redan slagit i taket för hur mycket låntagarna klarar av i boendekostnader om bolåntagare använt pengarna som i dag går till amortering till att i stället betala ränta på ett större bostadslån.

Årets höst och vinter kommer att bli en ordentlig prövning för många hushåll, inte minst för dem med en hög skuldsättning och hög elförbrukning. För att minska påfrestningen för de mest utsatta hushållen bör Finansinspektionen överväga möjligheten till avsteg från dagens amorteringskrav, under en begränsad period, för befintliga bolåntagare som riskerar hus och hem. En möjlighet som förvisso redan finns. Men en nackdel med dagens kreditregler är att den är stelbent. Jag välkomnar därför Max Elgers beslut att låta Finansinspektionen utreda effekterna av dagens amorteringskrav. Vi gjorde en undersökning med hjälp av Kantar-Sifo tidigare i år för att bland annat ta redan på hushållens syn på dagens amorteringsregler. Undersökningen visar att 62 procent av hushållen tycker att dagens amorteringsregler är bra eller behöver skärpas. Dagens amorteringsregler överensstämmer med andra ord väl med den allmänna uppfattning om vad som är sunda amorteringskrav.

Samtidigt bör sägas att det är hög tid, inte minst bland landets yngre generation, att lära sig att privatekonomi behöver marginaler. Livet består av en massa överraskningar och alla är inte positiva. Vi kan bli sjuka, arbetslösa eller hamna skilsmässa för att nämna några exempel. På senare tid har vi också fått lära oss att räntor och elpriser kan stiga snabbt. En god ekonomi kan inte eliminera dessa händelser men väl begränsa effekterna av dem. Är det någonting vi lärt oss av pandemin och kriget i Ukraina så är det just behovet av marginaler i ekonomin, oberoende av om vi är konsumenter eller företag.

Hushållens höga skuldsättning och därmed stora räntekänslighet kan man bara minska genom amortering. Den som lånar en miljon kronor till en ränta på fyra procent och väljer att amortera lånet på 20 år i stället för 30 år minskar sin totala kreditkostnad med 200 000 kronor. Den som i stället väljer att inte amortera en krona under 50 år har betalat två miljoner kronor i ränta till banken och har fortfarande kvar en miljon kronor i lån. Den som önskar och beviljas amorteringsfrihet ska vara medveten om att den totala kreditkostnaden ökar. Amorteringsfrihet under en kortare period för att lösa en akut situation är en sak, amorteringsfrihet för en högt skuldsatt individ under en längre period är någonting helt annat.

Varje bostadsköpare behöver också fundera över vad som är en rimlig belåningsgrad. Med en belåningsgrad på 85 procent räcker det med tio procents prisnedgång för att 67 procent av den egna kontantinsatsen ska gå förlorad. Om det i framtiden skulle bli möjligt att belåna sig till 95 procent innebär det att det räcker med fem procents prisnedgång för att 100 procent av kontantinsatsen ska gå förlorad. Den här typen av information till landets bolåntagare borde vara självklar. Med bättre information ökar hushållens möjligheter att ta medvetna och rationella beslut och förhoppningsvis dämpa hushållens skuldsättning. Om vi i framtiden vill slippa effekterna av en kraftigt försämrad köpkraft på grund av stigande räntor och hög inflation är det hög tid att alla tar ett större ansvar och tänker mer långsiktigt och hållbart oberoende av om det handlar om krediter, elförsörjning eller livsmedel.

Arturo Arques

Swedbank och sparbankernas privatekonom