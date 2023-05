Debatt: CSRD förändrar företags rapportering i grunden – styrelser bör agera nu

The European Green Deal, som klubbades igenom 2020, slår fast att EU:s medlemsländer ska vara koldioxidneutrala till år 2050. Storleken på denna satsning kan knappast överskattas. Att EU-kommissionen valde ett namn som alluderar till Roosevelts omfattande reformprogram för att lyfta USA ur depressionens klor på 30-talet, The New Deal, ger en fingervisning om de enorma förändringar vi står inför. Inom ramen för omställningen har EU avsatt 30 procent av de totalt 1 800 miljarder euro som ingår i långtidsbudgeten för 2021–2027 och återhämtningsprogrammet efter coronakrisen till gröna investeringar.

För att det ska vara möjligt att styra tiotusentals europeiska företag mot ett gemensamt mål krävs transparens, jämförbarhet och kontroll. Till hjälp har EU det nya direktivet för hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som träder i kraft 2024. I den första fasen omfattas stora företag och koncerner av allmänt intresse med över 500 anställda. När hela implementeringen är klar år 2028 kommer regelverket inkludera runt 60 000 företag, varav drygt 4 000 är svenska.

CSRD med tillhörande redovisningsstandard (ESRS) innebär dels att kraven på vad som ska ingå i hållbarhetsrapporteringen skärps väsentligt, dels att hållbarhetsdata ska föras in i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och därigenom likställas med finansiell rapportering. Det innebär ett historiskt skifte som kommer att förändra företagens rapportering i grunden. Den finansiella och den hållbarhetsrelaterade rapporteringen har existerat parallellt men separat i ett par decennier - nu ska de giftas ihop på allvar.

De företag som träffas av direktivet i den första fasen och således ska rapportera enligt de nya riktlinjerna 2024 behöver lägga mycket tid och resurser redan i år på att sätta strukturen för rapporteringen. I detta ingår exempelvis att identifiera vilka delar av den befintliga hållbarhetsrapporteringen som kan användas inom ramen för CSRD och vilka delar som behöver adderas framöver. Baserat på de svar som de 131 största börsbolagen lämnat i undersökningen Hållbara bolag 2022 verkar dessvärre beredskapen vara låg. Endast två procent uppger att företaget har börjat diskutera hur de kommer att påverkas av CSRD.

Vidare behöver företagen se över den organisatoriska ansvarsfördelningen med avseende på CSRD. Styrelsen undertecknar årsredovisningen efter revisorsgranskning och är ytterst ansvarig för att informationen i förvaltningsberättelsen är korrekt men var det operativa ansvaret i organisationen kommer att ligga är ännu inte självklart. Tidigare har ofta en hållbarhetschef varit ansvarig för delarna relaterade till hållbarhet i årsredovisningen. Denna del av rapporteringen har placerats i framvagnen eller i en separat hållbarhetsrapport. När hållbarhetsfaktorer framöver redovisas i förvaltningsberättelsen och tillsammans med övriga finansiella poster utgör underlag för bedömning av intressenter på kapitalmarknaden ställs högre krav på finansiell kompetens och helhetssyn. En konsekvens av lagstiftningen blir att ägarskapet för hållbarhetsrapporteringen flyttas ut på olika avdelningar i organisationen, nära det operationella och finansiella.

Vi ser därför att en stor del av ansvaret kommer att landa hos den som är IR-ansvarig, i mindre företag har ofta CFO eller VD även IR-ansvaret. Detta ställer stora krav på kompetensutveckling. En av de stora utmaningarna för IR-funktionen kommer att vara att integrera hållbarhetsrapportering i företagets kommunikation med såväl externa som interna intressenter. IR-ansvarig behöver förstå hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets verksamhet och resultat, och hur dessa frågor kan påverka investerares beslut att investera eller inte investera i företaget men även vad som driver företaget och dess utveckling på kort och lång sikt. Det kommer att krävas en förståelse för hur hållbarhetsfrågor driver värde, risk och möjligheter samt en förmåga att konkretisera länkarna till kassaflöden och deras utveckling. Dessutom måste en IR-ansvarig som spindel i nätet klä den berättelsen i siffror och ord genom att ta hjälp av de operationellt ansvariga.

IR-funktionen kommer att behöva arbeta nära hållbarhetsavdelningen och andra relevanta avdelningar för att säkerställa att företaget har en integrerad hållbarhetsstrategi som är i linje med kraven inom ramen för CSRD. Företagets representanter kommer även behöva vara mer proaktiva i sin kommunikation med investerare och andra intressenter när det gäller hållbarhetsprestationer. Det kommer att kräva en hög grad av transparens kring företagets hållbarhetsarbete. På samma sätt som företag i dag behöver vinstvarna om resultatet bedöms bli lägre än prognostiserat går det att föreställa sig att det framöver kan uppstå situationer där det krävs att man exempelvis ”klimatriskvarnar” om en betydande del av företagets materiella tillgångar bedöms vara utsatta för klimatrisker.

Styrelser måste säkerställa att den information som lämnas i förvaltningsberättelserna är korrekt och bör därför agera nu. Vår rekommendation är att initialt fokusera insatserna inom tre områden:

• Genomför en GAP-analys med utgångspunkt i redovisningskraven för att identifiera brister och synergieffekter från tidigare rapportering

• Kartlägg behovet av kompetensutveckling över hela organisationen.

• Besluta hur ansvarsfördelningen ska se ut, i nära dialog med VD och CFO. Swedbanks styrelse meddelade nyligen att de tillsätter ett särskilt hållbarhetsutskott som ska stödja bankens strategiska hållbarhetsarbete avseende verksamhetsmodeller och rapportering. Det är ett lovvärt initiativ som borde kunna anammas av fler.

Erik Bukowski, senior rådgivare inom finansiell kommunikation och hållbarhet, Gullers Grupp

Emilia Cederberg, PhD, forskare inom redovisning och ESG, Handelshögskolan i Stockholm