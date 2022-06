Debatt: Bristfällig utvärdering av Riksbankens politik

Riksbankens penningpolitik utvärderas regelbundet av externa och oberoende ekonomer på inbjudan av finansutskottet. Den senaste granskningen, genomförd av Karnit Flug, tidigare centralbankschef i Israel, och Patrik Honohan, tidigare innehavare av samma post på Irland, publicerades för två månader sedan. Idag kommer de två utvärderarna att frågas ut i finansutskottet.

Åren 2015–2020 som granskas utgör penningpolitiskt sett en dramatisk tid med negativa styrräntor och en snabbt växande balansräkning för Riksbanken. Omfattningen på de expansiva penningpolitiska åtgärderna saknar motstycke i modern tid.

Hur ser då Flug och Honahan på denna period? I stort sett öser de beröm över Riksbanken. Så här skriver de: ”Riksbankens politik har varit kraftfull och expansiv” och ”Riksbanken har bestått provet väl”. Deras slutkläm är att penningpolitiken har varit ”väl avvägd och effektiv”.

Som vi visar i Lunds universitets remissvar vilar deras slutsatser inte på någon djupare analys. Utvärderarna har nöjt sig med att skrapa på ytan utan att närmare undersöka följderna av den förda penningpolitiken. Jämfört med den föregående granskningen av Marvin Goodfriend och Mervyn King för fem år sedan är årets utvärdering ytlig och bristfällig.

Enligt vårt synsätt har penningpolitiken varken varit väl avvägd eller effektiv. Den har under större delen av perioden varit alltför expansiv. Riksbanken är en av de få centralbanker i världen som valt att föra en expansiv penningpolitik med negativ ränta och omfattande köp av värdepapper under åren med högkonjunktur 2015–2019.

Resultatet blev kraftigt stigande skuldsättning för hushållen och snabbt växande fastighetspriser redan före pandemin. Centralbankerna i vår omvärld har i huvudsak använt sig av dessa verktyg vid större kriser, det vill säga under djup lågkonjunktur.

Under pandemin har Riksbanken fortsatt sina köp av värdepapper. Under den inledande fasen av pandemin var detta rimligt. Riksbankens snabba agerande bidrog till att motverka en finansiell kris. Sedan finansmarknaderna hade lugnat ned sig under sommaren 2020, fortsatte dock Riksbanken sin expansiva politik. Den förstärkte därmed de obalanser som den bidragit till att bygga upp under den föregående högkonjunkturen.

De svenska hushållsskulderna är för närvarande dubbelt så höga som amerikanska hushållsskulder i relation till disponibel inkomst. När räntorna nu stiger globalt riskerar den tidigare alltför expansiva penningpolitiken få allvarliga följder för svensk ekonomi.

Flug och Honohan kopplar samman inflationsuppgången 2015–2019 med den förda penningpolitiken. Tyvärr ägnar de ingen eller liten uppmärksamhet åt den finansiella och realekonomiska integrationen mellan den svenska och den internationella ekonomin. De analyserar därför den svenska penningpolitiken som om den vore så avskild från omvärlden att Riksbanken har styrt över den svenska inflationstakten.

Så är inte fallet vilket vi illustrerar med två kurvor i figuren. Den heldragna kurvan visar den uppmätta svenska konsumentprisinflationen (KPIF-inflationen) 2010–2019. Inflationen låg runt 2 procent 2010, därefter sjönk den fram till 2014 för att sedan långsamt stiga mot målet på två procent fram till 2019.

Genom att enbart titta på denna kurva är det frestande att dra slutsatsen att variationen i inflationstakten beror på Riksbankens politik. Riksbanken höjde ju sin styrränta fram till 2012 för att därefter sänka den och göra den negativ 2015. Detta år påbörjade även Riksbanken sina stora tillgångsköp.

Problemet med denna snabbanalys är att den bortser från kopplingen mellan svensk och europeisk ekonomi. Vi uppmärksammar integrationens roll genom en skattning av en modell där svensk inflation förklaras av arbetslösheten i Europa, dvs av en indikator på den europeiska konjunkturen, samt av det globala oljepriset. Då får vi den prickade kurvan vilken i korthet visar att merparten av variationen in konsumentinflationen kan förklaras med hjälp av dessa två internationella variabler.

Skulle vi även inkludera variabler över den svenska ekonomin i modellen så har dessa ingen eller en ytterst begränsad påverkan på inflationen. Nästan hela den svenska inflationen, såväl nedgången 2010–2014 under den europeiska skuldkrisen, som uppgången 2015–2019 under den globala högkonjunkturen, är alltså styrd av internationella krafter.

Bortsett från våren 2020 då penningpolitiken motverkade de uppenbara riskerna för en finansiell kris då världsekonomin stängdes ned, så har Riksbanken knappast uppnått någon märkbar effekt på konsumentprisinflationen. Samtidigt har Riksbanken emellertid byggt upp stora finansiella obalanser.

Eftersom Sverige är starkt integrerat i världsekonomin kommer det bli svårt för Riksbanken att stå emot en internationell ränteuppgång. Att svenska hushållsskulder är internationellt höga kommer spela en liten roll för den svenska ränteutvecklingen framöver.

Den förda penningpolitiken har inte enbart bidragit till att bygga upp stora risker i svensk ekonomi. Även fördelningen av förmögenheter har blivit mer ojämlik. Denna effekt avfärdar Flug och Honohan helt utan någon empirisk analys.

Utvärderarna argumenterar att den expansiva penningpolitiken har gynnat låginkomsttagare genom att leda till en starkare arbetsmarknad. Data visar dock att hushållens disponibla inkomster har utvecklats på ett likartat sätt oavsett var hushållet befinner sig i inkomstfördelningen. Däremot har rikare hushåll med stora tillgångar i fastigheter och aktier upplevt en kraftig uppgång i värdet av sina tillgångar tack vare den expansiva penningpolitiken.

En penningpolitik med så stora negativa bieffekter kan inte ses som väl avvägd eller effektiv. Riksbanken har varit alltför expansiv och kortsiktig under åren 2015–2020. Vi saknar den långsiktighet som Riksbankens politiska oberoende var tänkt att uppnå.

Det finns många skäl att förkasta den positiva bild av penningpolitiken som Flug och Honohan presenterar. Vi hoppas att nästa utvärdering om fem år kommer gå mer på djupet.

Fredrik N G Andersson, docent Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lars Jonung, professor emeritus, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet