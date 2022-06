Debatt: Bristande analys av tillgångsköpen

Nu när inflationen har tagit fart och reporäntan börjat höjas är det ett utmärkt tillfälle att stanna upp och utvärdera Riksbankens penningpolitik de senaste åren. Det är just vad som gjorts av två internationella experter, Karnit Flug och Patrick Honohan, på uppdrag av Finansutskottet. I dagarna offentliggörs remissyttranden på denna rapport som skickats in till Finansutskottet. Jag kommer här att sammanfatta mitt remissyttrande (Dnr UFV 2022/776) genom att göra tre poänger i linje med Flug och Honohans rapport. Jag kommer även grovt uppskatta de finansiella förluster som Riksbankens tillgångsköp innebär samt kommentera processen för beslutsfattande på Riksbanken.

• Den största bristen i penningpolitiken sedan 2015 är att Riksbanken inte har publicerat en övertygande analys som motiverar de tillgångsköp som gjorts. Även utanför Riksbanken har otillräcklig diskussion förts kring vad det innebär att vår centralbank gradvis förvandlats till en offentlig hedgefond: en aktör som finansierat tillgångsköp på 1 000 miljarder kronor med korta lån. Riksbanken har därmed ökat sin skuld med ett belopp som är lika stort som hela den svenska statsskulden.

Hur bör en sådan analys inför beslut om tillgångsköp se ut? Till att börja med bör beslut om tillgångsköp jämföras med andra penningpolitiska åtgärder. Låt oss ändå här begränsa oss till tillgångsköpen samt för- och nackdelarna med dessa. Många forskare har studerat effekterna av centralbankers tillgångsköp sedan finanskrisens början 2007, men endast hälften av forskningslitteraturen som utförts utanför centralbanker hittar några effekter på BNP och därmed inflationen.

Nu till nackdelarna med tillgångsköpen. När Riksbanken, likt en hedgefond, köper långsiktiga tillgångar och finansierar dessa med korta lån tar man en risk. Om tillgången är säker, till exempel en svensk statsobligation, så är ränterisken den dominerande. Om Riksbanken äger statsobligationen tills den förfaller, och då återbetalas av Riksgälden, ger denna en säker avkastning, men finansieringskostnaden utgörs av reporäntan och denna är osäker. När Riksbanken till exempel köpte 10-åriga statsobligationer med en avkastning kring 0 procent 2019 och 2020 så innebar det tillgångsköpet att en genomsnittligt positiv reporänta under de kommande 10 åren skulle leda till finansiella förluster för Riksbanken. En sådan utveckling var aldrig osannolik, och nu har den skett med kraft. Riksbanken har redan förlorat stora pengar på ränteutvecklingen under 2022. Svenska statsobligationsräntor steg redan innan Riksbankens penningpolitiska rapport i april med ca 1 procentenhet på alla löptider. Den rimliga tolkningen av detta är att förväntningarna på reporäntan ökat 1 procentenhet i genomsnitt under obligationernas löptid. Grovt sett kan vi därmed förvänta oss ett försämrat resultat för Riksbanken på 10 miljarder kronor per år framöver eftersom Riksbankens penningpolitiska tillgångsportfölj uppgår till ca 1 000 miljarder kronor. Stiger reporäntan under de kommande åren istället till 2 procent, som i Riksbankens prognos från april, så blir istället förlusten 20 miljarder kronor per år. Det är skattebetalarna som till slut kommer att stå för dessa förluster. För att kunna utvärdera penningpolitiken samt av demokratiska skäl är det önskvärt att Riksbankens beslutsunderlag angående tillgångsköp offentligt redovisar potentiella kostnader och att förluster i tillgångsportföljen rapporteras regelbundet och lättillgängligt.

Tillgångsköpen hade trots dessa finansiella kostnader kunnat vara klok penningpolitik eftersom Riksbankens mål inte är att minimera sina kostnader utan att uppnå inflationsmålet och därigenom främja en god ekonomisk utveckling. Min poäng är att det är mycket oklart om fördelarna med tillgångsköpen översteg nackdelarna.

• En liknande brist på offentligt analysunderlag som motiverar Riksbankens beslut föreligger angående höjningen av reporäntan från -0,50 procent till 0 procent som skedde under vintern 2019/2020. Rapporten av Flug och Honohan påpekar att denna höjning är svår att motivera utifrån hänsyn till inflationen eller realekonomin. Vidare nämns att denna snabba åtstramning av penningpolitiken sticker ut jämfört med andra centralbanker som haft negativa styrräntor. De långsiktiga inflationsförväntningarna bland penningmarknadens aktörer föll efter räntehöjningen, vilket rimligen tolkas som ett minskat förtroende för inflationsmålet. Flug och Honohan nämner att Riksbanken angav ett antal skäl för att reporäntan höjdes till 0, men att dessa skäl var ”mjuka” och svåra att kvantifiera. Däremot framstår skälet mot höjningen - att återigen misslyckas att nå upp till inflationsmålet - som centralt och tydligt.

Kanske har bristerna i motiveringarna av de ovan nämnda besluten var och en sin enskilda förklaring. Alternativt kan man spekulera i att delar av Riksbankens direktion fattar beslut baserat på magkänsla istället för bästa möjliga analytiska beslutsunderlag som tas fram och publiceras i samband med penningpolitiska beslut. I dagsläget förefaller det istället som att rollen för Riksbankens offentliga beslutsunderlag delvis är att framföra argument för att i efterhand försöka rättfärdiga denna magkänsla.

• Riksbanken har avvikit från praxis när de gäller kommunikation kring hur penningpolitiken kommer att se ut i framtiden. Till skillnad från de ledande centralbankerna och konsensus inom penningpolitisk teori har inte alltid mål och medel tydligt relaterats. Framförallt har Riksbanken inte haft en tydlig målrelaterad kommunikation kring tillgångsköpen, till exempel att köp endast sker så länge statsskuldräntorna överstiger en viss nivå eller oro råder på de finansiella marknaderna. Denna synbara frikoppling mellan mål och medel förefaller ha bidragit till ett olyckligt penningpolitiskt agerande under andra halvåret 2020 och hela 2021. Under denna tid gjordes tillgångsköp, främst av bostadsobligationer, på flera hundra miljarder kronor trots att det ekonomiska syftet med dessa köp blev alltmer oklart. Istället förefaller köpen främst ha skett därför att planer om sådana köp offentliggjorts under första halvåret 2020, något som påpekas i rapporten av Flug och Honohan.

Intrycket jag får är av en figur som bryter upp golvplankor för att fortsätta elda i kaminen även efter att vintern är över. Detta kostsamma agerande hade varit lättare att undvika om Riksbanken villkorat sitt framtida agerande på ekonomins utveckling såsom andra centralbanker har gjort.

Karl Walentin

Gästprofessor på den nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet