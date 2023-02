Debatt: Brist på investeringskapital till kvinnliga entreprenörer

”Talangpoolen är för liten. Det är ett problem förstås - men det finns inte tillräckligt många kvinnor att investera i”.

Ett krasst konstaterande från ett podium i hjärtat av det svenska riksdagshuset senhösten 2022. Salen är fylld av åhörare från näringsliv, organisationer och politiken. Flest kvinnor men också några män. Det går inte att ta miste på frustrationen i salen. Diskussionen går ungefär ut på att investerare och institutioner, trots sin oomtvistliga tyngd och kapacitet, inte anser sig ha tillräckliga resurser, mandat eller inflytande nog för att klara av att hitta tillräckligt många intressanta investeringsobjekt som grundats av kvinnor.

Att investerare är beredda att ta risk för att få vara med och bygga framgångsrika bolag är viktigt för både entreprenörer och samhälle. Riskkapital är en språngbräda till nya företag och innovationer. Utan investerarnas riskvilja skulle nya bolag och nya idéer utvecklas långsammare. Det skulle ge Sverige sämre konkurrenskraft i vår globala värld.

Samtidigt är det ett välkänt faktum att den absoluta majoriteten investeringar i nya bolag i Sverige går till bolag grundade av män. Av kapitalet går 88 procent till män, 11 procent till mixade grundarteam och bara 1 procent till kvinnor. Detta trots att kvinnor driver 30 procent av alla företag. Satsningarna har dessutom ökat dramatiskt – från 11 till 80 miljarder kronor (2017-2021). Totalt 176 miljarder kronor. Fördelningen har varit konstant under perioden. I det nya näringslivet hamnar kvinnor allt längre ifrån händelsernas centrum. Vad beror det på?

För att förstå mer behöver vi gå tillbaka i historien.

I dag är techindustrin tydligt mansdominerad. Så har det inte alltid varit. På 1940-talet i USA var programmering ett yrke som många kvinnor arbetade med. Under 1960-talet utgjorde de 30-50 procent av yrkeskåren. Män byggde datorer men kvinnorna programmerade dem. Särskilda lämplighetstest utvecklades för att identifiera personer med potential för jobbet. Det bidrog sannolikt till den stora andelen kvinnor.

Då, i den moderna IT-erans begynnelse var behovet av programmerare enormt. Precis som i dag hindrades företagens tillväxt. För att lösa situationen utvecklades ett nytt test. Det hade många brister, till exempel baserades underlaget i princip bara på män. Testet användes ändå, i avsaknad av alternativ. I det nya testet kom några saker att sticka ut; personer med fallenhet för programmering gillade problemlösning i form av pussel. De var mer riskbenägna än genomsnittet. Dessutom visade det sig att programmerarna ogillade aktiviteter som krävde nära interaktion med andra människor. De var helt enkelt mer intresserade av prylar än av personer.

Psykologerna var själva tveksamma till testresultaten. Trots det kom testerna att bli standard för urval av programmerare för decennier framåt.

Detta har kommit att bli ödets ironi. Ett initiativ som syftade till att få fram fler talanger har i stället krympt talangpoolen i stora delar av världen. Och synen på programmeraren som gillar tydliga instruktioner och ogillar relationer har bidragit till att stänga ute kvinnor från techindustrin.

En central utmaning när det gäller talangförsörjning handlar om så kallad unconscious bias. Bias är hjärnans sätt att rationalisera och förenkla information. Problemet är att hjärnan omedvetet skapar snedvridningar som ger oss mer eller mindre felaktiga uppfattningar om andra. För den som letar talang är bias särskilt problematiskt eftersom det hindrar oss att upptäcka folks förmågor. Därför aktar sig rekryterare noga för dem. Viktiga motmedel är tydliga rekryteringsprocesser med kravspecifikationer, tester och referenstagning. De hjälper till att hålla fokus på rätt saker.

Ett vanligt bias kallas inom psykologin för ”The fundamental attribution error”. Det handlar i korthet om hur vi tenderar att tro att andras människors fel och brister beror på deras personlighet, medan egna misslyckanden anses bero på yttre omständigheter. Så låter det i näringslivet. Förklaringen till att så lite kapital når kvinnors bolag beskrivs ofta som att; ”kvinnors affärsidéer är inte skalbara” eller ”kvinnor vill inte ta risk”. Problemen beskrivs alltså som orsakade av kvinnors personlighet och sätt att tänka. När näringslivet får frågan hur de kan motverka den negativa utvecklingen blir svaren istället; ”Talangpoolen att investera i är för liten”, förändring tar tid”. Här beskrivs problemen som utom egen kontroll, styrd av externa faktorer.

Kompetensbristen är en stressfaktor för samhället. Hela 3 av 4 företag i Sverige och världen, säger att bristen på rätt folk hindrar dem att växa. I den stenhårda globala konkurrensen har den tekniska utvecklingen varit viktig för näringslivets tillväxt - och därför stått högt i kurs för nya investeringar. Det har lett till att personer med teknikkunskaper fått enorma stöd för att starta företag. Det finns exempel på när detta varit mycket lyckosamt. Men också tydliga resultat som visar motsatsen. Uppskattningsvis 75-90 procent av alla startups misslyckas och kommer aldrig att betala tillbaka det investerade kapitalet.

Det här är en konsekvens av synen på talang – med fokus på risktagande och personlighetstypen ”programmerare”. Men en värld i akut behov av hållbara lösningar kräver entreprenörer som också kan hantera helheter, tänka kreativt och framför allt samarbeta med kunder, personal och andra intressenter. Ett avsevärt mer komplext uppdrag.

Forskningen visar att högt risktagande gynnar män och missgynnar kvinnor. Men det missgynnar också samhället. Studier visar att kvinnor generellt fattar beslut som balanserar risk och fokuserar på uthållighet över tid. Det bekräftas av övertygande data från bland annat Världsbanken som visar att kvinnors bolag är mer lönsamma än mäns. Till och med kvinnors privata sparande är mer lönsamt än mäns. Kvinnors förhållande till risk ser alltså ut att gynna finansiella prestationer. Framförallt ger blandade styrelser och ledningsgrupper bättre resultat. På samma sätt visar forskning om innovation att mångfald och oliktänkande är avgörande för framgångsrik problemlösning.

Sveriges konkurrenskraft bygger på att vi tar tillvara både mäns och kvinnors kompetens och kreativitet. Riskkapitalets ägande motsvarar dessutom hela 8 procent av BNP. Bristen på investeringskapital till kvinnors bolag är alltså inte en kvinnofråga. Det är en samhällsfråga. Vårt moderna teknikdrivna samhälle behöver utvecklas av och för både män och kvinnor. Det kommer att leda till bättre produkter och tjänster för alla. För att nå dit behöver vi sätta tydliga och ambitiösa mål och jobba strukturerat och systematiskt. Så kan vi motverka felaktiga föreställningar som hindrar oss att ta vara på entreprenörstalangerna.

Vi ska också komma ihåg att varken kvinnor eller män utgör ett kollektiv. Variationerna hos entreprenörerna är stora och det finns en enorm outnyttjad potential i att säkerställa att riskkapital når många kvinnor och män med olika bakgrunder. Här krävs tydliga spelregler - innovation och entreprenörskap är inte en magisk ”black box”. De förmågor som krävs för entreprenöriell framgång kan både definieras, identifieras och tränas upp. Sverige behöver en växande talangpool, inte en minskande. Frågan behöver därför ligga högt på agendan i både näringslivet och politiken.

Patricia Olby Kimondo, vd och grundare Pamoja

Patricia Olby Kimondo

Engagerad i den Silicon Valley baserade tankesmedjan People Centered Internet (fd. Innovation for jobs) och medförfattare till boken ”The People Centered Economy, The new ecosystem for work”