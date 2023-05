Debatt: Batteri eller blackout – politikerna måste agera nu

Under den gångna vintern var det för första gången på fyra decennier tal om planerade strömavbrott i Sverige. I kombination med rusande elpriser blev det ett bryskt uppvaknande för många svenskar kring det svåra läget för landets elnät. Alla uppmanades att dra ner på förbrukningen för att minska riskerna för avbrott – och det lyckades! Sedan september 2022 har svenskarna minskat sin förbrukning med mellan 5 och 8,2 procent i snitt. Det bevisar dels att vi numera är medvetna om problemet, dels att vi är villiga och kapabla till beteendeförändringar. Här finns potential. Vi ser att energilagring i svenska hem skulle underlätta avsevärt för både konsument och elnät och minska risken för en liknande situation under kommande vintrar – men reglerna bromsar utvecklingen.

Det så kallade Grön teknik-avdraget innebär skattelättnad för den som investerar i just grön teknik. Avdraget omfattar arbete och material för installation av nätanslutna solpaneler, system för lagring av egenproducerad el, samt för elbilsladdare. Dock får den som vill installera energilagring utan egen produktion inte ta del av stödet. Detta är ett stort hinder för utbyggnaden av energilagring i Sverige. De två beror inte på varandra och egna solceller bör inte vara ett krav, speciellt inte i ett land som är ledande inom just batteritillverkning. Vi anser att politikerna måste agera nu för att ta bort denna spärr, både för vårt elnät och för svenska elkunders skull.

Det är inte bara dagens ansträngda situation som kräver att något görs. Den gröna omställningen i Sverige gör att vi i framtiden kommer att använda enormt mycket mer el än i dag, enligt Energimyndighetens samtliga framtidsscenarier. Mer elproduktion kommer ta lång tid att bygga och trots en från regeringen uttalad satsning på kärnkraft är det el från icke-planerbar produktion, det vill säga från vind och sol, som kommer kunna vara på plats inom de närmaste 10 åren. Ett elnät med större andel icke-planerbar elproduktion kräver flexibilitet. Precis det kan decentraliserad energilagring erbjuda.

Det offentliga samtalet präglas av argument för att på olika sätt bygga ut produktionen. Hela systemet designas utifrån maxkapacitet. I elektrifieringen av samhället är det sannerligen viktigt och bra, men ofta saknas insikter om den andra sidan av myntet, nämligen flexibiliteten. Att installera solceller tar tid och marknaden lider av kapacitetsbrist. Decentraliserad energilagring i stor skala skulle kunna mildra de värsta topparna (och nyttja dalarna) i elanvändningen, vilket både stabiliserar elpriset och minskar risken för strömavbrott. Ju fler hushåll som har energilagring, desto stabilare användning, pris och nät.

Därtill bidrar energilagring till en mer hållbar elberedskap. I osäkra tider är det viktigare än någonsin. Flera gånger under de senaste åren har Sverige tvingats köra igång Karlshamnsverket för att klara elförsörjningen. Det har svenskarna fått betala för, både i skyhöga elpriser och ökade utsläpp. Verket bränner 70.000 liter olja per timme. Beredskapen kräver således en enorm oljereserv och under 2022 producerades dubbelt så mycket el i Karlshamnsverket som året innan. De totala koldioxidutsläppen uppgick till 171.000 ton. Med väl utbyggd energilagring skulle vi kunna sluta elda olja – och det räcker att omkring 100.000 villor är med på tåget för att motsvara Karlshamnsverkets maxeffekt. Sverige har dessutom som bekant redan en ny basindustri: batteritillverkning. I stället för att skeppa iväg alla batterier i elbilar, varför inte utrusta svenska hushåll? Rött hus, vita knutar – och ett batteri. Det skulle göra skillnad på riktigt.

Vi föreslår att alla hushåll ska kunna få del av Grön teknik-avdraget för installation av energilagring, oavsett om de har solpaneler eller ej. Det blir en nyckel för att nå storskalig energilagring, minska belastningen på elnät och konsument och öka flexibiliteten i hela systemet. Kostnaden för avdraget till de där 100.000 villorna beräknas till 3,5 miljarder kronor. Det kan ses som en billig investering för att ta oss igenom kommande vintrar och bli ett startskott för nästa fas i elektrifieringen av samhället. Vi hoppas att finansminister Elisabeth Svantesson, energi- och näringsminister Ebba Busch och riksdagen håller med om det.

Edgeir Aksnes, vd och medgrundare Tibber

Daniel Lindén, produktchef och medgrundare Tibber