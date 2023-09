Debatt: Attitydförändring krävs för kronvändning

Det känns inte så givande att bidra med ytterligare ett inlägg om anledningarna bakom den svenska kronans svaghet eller varför den egentligen borde vara starkare baserat på så kallade fundamentala faktorer. Om man generaliserar krondebatten genom åren kan man säga att ’alla’ anser att kronan är åtminstone långsiktigt undervärderad och samma bedömare hittar alltfler förklaringar i efterhand till varför förutsägelsen inte slog in. Kanske behöver vi fundera i nya banor kring kronans obönhörliga kräftgång?

Jag har glömt mycket från mina decennier i finansbranschen men vissa saker har etsat sig fast. Vid ett föredrag av någon av Riksbankens vicechefer för ett par år sedan kom en fråga upp om den svaga valutakursen och hur svenskar blir allt fattigare i ett internationellt perspektiv. Då svarade riksbanksföreträdaren, ja, men när vi kommer hem har vi i alla fall jobb att gå till. Det svaret är så talande och sammanfattar den svenska inställningen till växelkursen. Den förhärskande attityden på riksbanken, finansdepartementet och även i näringslivet har varit att svensk industri, och därmed välfärd, behöver en svag valuta för att kunna konkurrera internationellt. Vid minsta period av kronförstärkning, har det inte dröjt länge förrän någon svensk företagsledare beklagat kronförstärkningen på förstasidan av Dagens Industri.

Ett annat relaterat minne som etsat sig fast är när jag besökte schweiziska företag under våren 2015. Den schweiziska valutan hade tidigare under året förstärkts med ofattbara 20 procent mer eller mindre över en natt när ankaret mot euron släpptes. Som svensk förväntade man sig naturligtvis att alla företagsledare skulle klaga högt över omöjligheten att nu konkurrera med sina produkter globalt. Inte ett enda företag hade den attityden. Alla menade att de alltid varit tvungna att trimma verksamheten och flytta upp i värdekedjan under den ständigt starkare valutan. Svenskt näringsliv består inte längre av export av stål och skog primärt, men det är dessvärre den bild som man lätt får när man följer debatten om kronkursen.

Den senaste tidens kronförsvagning har inneburit en liten förändring i debattklimatet men framför allt handlar det om eurons vara eller inte vara. Skulle företrädare för Riksbanken, regeringen och näringslivet gå ut kraftfullt och regelbundet och argumentera för att Sverige behöver en starkare valuta över tiden, och se ut som att de verkligen menade det, skulle en början till en reversering av decenniers försvagning kunna inledas.

Stefan Ortmark arbetade i nära tre decennier i London och Stockholm på flera investmentbanker