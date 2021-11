Debatt: Åtgärder för att bättre möta nästa stora kris

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta upphörde att gälla den 29 september, vilket i praktiken kan ses som att den akuta fasen för drabbade företag och samhällsekonomin är över. Idag lägger Tillväxtverket fram fem förslag för att samhället ska stå bättre rustat inför kommande ekonomiska kriser. Vi ser bland annat att det finns behov av flera åtgärder som kan effektivisera dagens kontrollsystem och samtidigt bidra till kortare handläggningstider.

De rekordstora krisstöden lanserades våren 2020 för att dämpa virusets ekonomiska följdverkningar genom att snabbt tillföra likviditet. Korttidsstödet kom på plats tre veckor efter uppdraget gavs. Lagstiftningen som stödet vilar på var tidigare oprövad och praxis saknades. Ställningstaganden i viktiga principiella frågor har därför behövts prövas i rätten. Därtill blev efterfrågan av stödet långt större än beräknat vilket sammantaget resulterat i att en del företag fått vänta på besked om sitt stöd.

De juridiska och praktiska förutsättningarna har varit utmanande och det finns förbättringar att göra när vi rustar inför nästa kris. Från och med den 1 april 2022 ska Skatteverket ansvara för all hantering av stöd för korttidsarbete. Det krisstöd som är kopplat till den pågående covid-19-pandemin kommer dock att hanteras av Tillväxtverket tills dess att alla ärenden är avslutade. Förändringen är välkommen och vi har dragit många viktiga lärdomar som vi nu delar med oss av till Skatteverket.

Svensk BNP är nu tillbaka på de nivåer som gällde före krisen, och coronastöden har sannolikt bidragit till återhämtningen. Enligt en rapport från Tillväxtanalys (2021/5) är företagens egen bedömning att stöden påverkat deras resultat positivt och minskat behovet av uppsägningar. Stöden har även minskat risken för konkurs, särskilt för de mindre företagen. Samtidigt har väntetiderna för utbetalningar varit långa för många företag, vilket behöver åtgärdas inför kommande kriser.

Att skyndsamt betala ut stödpengar är enkelt; att enbart berättigade företag ska få rätt stöd i rätt tid under rättssäkra former är en svårare balansgång. I synnerhet om detta sker under krisförhållanden. För att uppnå både ett starkt kontrollsystem och skyndsam utbetalning av medel måste lagstiftning och digitala system för handläggning och kontroll gå hand i hand.

Tillväxtverket har sedan korttidsstödets start haft ett ovärderligt samarbete med bland andra Skatteverket, Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Kronofogdemyndigheten för att förebygga och bekämpa bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet. Samarbetet har skett i form av inlån av personal samt ett generöst utbyte av information och kunskap mellan myndigheterna. Vid misstanke om brott har vi också ett nära samarbete med Polisen och Åklagarmyndigheten.

Samtidigt som vi har många goda resultat i vårt arbete ser vi att det finns förbättringsområden. Vi ser att brottsanmälningar hittills lett till få fällande domar i korttidsstödet. Vi ser också att samarbetet mellan myndigheterna kan fördjupas ytterligare, och att fler verktyg behövs för att åstadkomma det. Tillväxtverket välkomnar därför att regeringen utreder hur myndigheter kan ges bättre förutsättningar för in- och utlån av personal.

Tillväxtverket föreslår fem förbättringsåtgärder som stärker Sveriges förmåga att hantera framtida kriser:

ºLagstiftning som möjliggör både starka kontrollsystem och snabb handläggning vid hög ärendemängd: För att kunna säkerställa en god balans mellan skyndsamhet, service och god kontroll vid väldigt stora inflöden av ärenden krävs en enkel och tydlig lagstiftning som också är lätt att tillämpa. En viktig komponent är en lagstiftning som minimerar bedömningskriterier som är svåra och tidskrävande att kontrollera. I stället behöver lagstiftningen möjliggöra verkningsfulla och effektiva automatiska kontroller. Sammantaget skulle detta resultera i en rättssäkrare och skyndsammare hantering, vilket är viktiga faktorer under pågående krishantering.

ºBättre möjligheter att inhämta och utbyta information: Vid en kris inledande skede är det viktigt att snabbt skapa förutsättningar för att upprätta informationsflöden av data mellan myndigheter som underlag för kontroll av berättigande till stöd. Därför behöver bland annat sekretesslagstiftningen och underrättelseskyldighet​en ses över och utvecklas.

ºSlagkraftigare lagföring: Lagstiftningen för brottslighet i samband med stöd för korttidsarbete bör utformas slagkraftigare, likt bidragsbrott och omställningsstödsbrott, så att den är anpassad för den typ av brottslighet som vi sett i samband med korttidsstödet. Möjligheterna bör ökas för alla myndigheter och rättsväsendet att särskilt kunna prioritera brott relaterade till krisstöd som införs under extraordinära omständigheter.

Ökat samarbete mellan krisstödsansvarig myndighet och lagstiftare: Alla kriser är unika, men krishanteringen utformas ofta utifrån tidigare kriser. Därför är det viktigt att utformningen av ny lagstiftning i största möjliga mån görs tillsammans med ansvarig myndighet. På så sätt skulle myndigheters unika kompetenser och förutsättningar bättre kunna tillvaratas. Till exempel skulle lagstiftning kunna utformas parallellt med utvecklandet av nya stödsystem för att optimera graden av digitalisering.

ºStärkt beredskap hos myndigheter att hantera extraordinära situationer: Ett uppdrag om att inrätta en viss av grad av beredskap för att hantera extraordinära situationer samt kontinuerligt planera för ett nära och systematiskt samarbete mellan brottsbekämpande och krisstödsansvariga myndigheter bör ges till myndigheter med förmåga att ta sig an stora regeringsuppdrag:

De förbättringsåtgärder vi nu föreslår stärker den svenska krishanteringsförmågan vilket ytterst kan rädda fler livskraftiga företag att övervintra nästa kris, oavsett vilken form och skepnad den tar.

Kristina Alsér

generaldirektör Tillväxtverket

Gunilla Nordlöf

styrelseordförande Tillväxtverket