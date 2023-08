Debatt: Astropolitiken har landat

Luften var fuktigt kvalmig i Mellansverige den dagen. Klockan var 14:33 onsdag den 23 augusti 2023 när jag kom ut i kafferummet och insåg att det behövde sättas på en ny kanna. Samt att det endast fanns havremjölk kvar. Du vet hur det kan vara.

Men det gjorde inget. För just då hände en av årets, kanske decenniets, än så länge, största händelser i en helt annan del av universum. Indien landade på månen. Och det kan vara vettigt att du själv kollar vad du gjorde just då – historien kan komma att avkräva dig svar (som ungefär vid tidpunkten för första månlandningen, Palme-mordet, eller dagen när något av landslagen tog brons).

Händelsen i sig var inte bara ett stort steg för respekten av Indien som rymdnation (Indiska rymdaktier rusade) utan även för hela mänskligheten. Detta var ett mer fysiskt bevis på att det nya rymd-racet verkligen pågår. Och det kommer bara att bli mer och mer.

”Denna framgång tillhör hela mänskligheten och den kommer att hjälpa andra länders månuppdrag i framtiden”, sa Indiens premiärminister Narendra Modi i ett tal efter landningen.

Ja, alla länder kanske kan. Men vill de verkligen? Och bör man ens? Rymden är långt bort – och dyr att nå.

De andra stora rymdnationerna, USA och Kina, står i kulisserna, redo att dra undan skynket och glänsa med nya häpnadsväckande program för utomplanetära upptäckter med forskningsprojekt som ska rädda planeten vi bor på i dag, samtidigt som de förbereder för kolonisation av andra planeter med kontroll långt bortom egna landets gränser.

”Utforskning av månen är utforskningen av framtidens ekonomi. Månen kommer att bli en ny ekonomisk zon”, sa högste chefen för europeiska rymdorganisationen ESA, Josef Aschbacher, till CNN i anslutning till Indiens månlandning.

Och här finns mycket att vinna. För en, som det verkar, ringa insats. Kostnader för rymdprogram har sjunkit drastiskt i takt med teknikutvecklingen och intåget av kommersiella aktörer. Financial Times rapporterar att det indiska Chandrayaan-3-uppdraget kostade 73 miljoner dollar (cirka 875 miljoner svenska kronor), vilket är en bråkdel av budgeten för tidigare landningar. Kostnaden kan jämföras med att det nya badhuset i Kiruna, enligt SVT Nyheter, har stuckit i väg till otroliga 880 miljoner kronor. Mycket få av oss som levde vid första månlandningen 1969 trodde vi skulle vara kvar på jorden den dag det blev billigare att landa på månen än kostnaden för att bygga en simhall i inre Lappland. Men nu är vi här. Det stod klart förra onsdagen, klockan 14:33.

Och nu vill fler och fler vara med.

Det här är inte science fiction. Vi kallar det astropolitik.

Flera länder jobbar med att muta in sina platser i universum. USA, Ryssland, Kina, Japan, Förenade Arabemiraten och Indien är nu potentiella rymdsupermakter. ESA samlar europeiska krafter i diverse samarbeten. Alla vill med.

Problemet är, än så länge, precis som med AI, att den tekniska utvecklingen går snabbare än att världsetablissemanget hinner med att reglera det hela.

”Rymden är den nya fronten, ett vilt och laglöst ställe som redan är centralt betydande för vår ekonomi, kommunikation, militärstrategier och internationella relationer här på Jorden. Och som nu också är en potentiell arena för både framsteg och nya versioner av de konflikter vi redan har på vår egen planet.” Så skriver Tim Marshall i sin nya uppmärksammade bok ”The Future of Geography (How power and politics in space will change the world)” (Elliot & Thompson, 2023). Marshall menar att vi jordbor måste agera som en samlad planet när vi nu på allvar ska kolonisera rymden, där finns inga utrymmen för världsliga konflikter.

Men det är lätt att inse svårigheterna i hur mänskligheten ska kunna enas om den enorma rymden när vi knappt ens kan komma överens om tillsynes skitsaker på Jorden.

Sedan Rymdfördraget (Outer Space Treaty) undertecknades i FN år 1967 har utvecklingen geopolitiskt, och inte minst tekniskt, förändrats i en rasande fart. Enligt Rymdfördraget får ingen nation göra anspråk på territorier i rymden, men behoven av förstärkt och moderniserad reglering är nu akuta då de sänkta kostnaderna för rymdfart ökar aktiviteterna i rymden. Morgan Stanley spår att den totala omsättningen i rymdindustrin når en (1) trillion USD till år 2040. Astropolitiken behöver hänga med.

Så, vad gör Sverige? Avseende just Indien, så slöt dåvarande statsminister Stefan Löfven redan 2018 avtal med Indiens motsvarande, Narendra Modi, om att våra länder ska samarbeta i allehanda rymdfrågor, i den så kallade Sweden-India Joint Action Plan. Vad detta konkret ger återstår att se, men vi kan konstatera att det var vältajmat, Indien är nu en betydande rymdnation och en astropolitisk jätte.

Den svenska regeringen har fastslagit att Utbildningsdepartementet finansierar Rymdstyrelsen som bland annat: ”…ska i sin verksamhet beakta Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.” (paragraf 1 i Regleringsbrevet).

Svensk Rymdminister är nu Mats Persson (som även är Utbildningsminister) och det är säkert gott så, även om vi är många (och blir fler!) som tycker rymdfrågorna borde lyftas rejält på den politiska agendan.

Universum väntar inte på Sverige. Senast denna helg tog ISS emot fyra nya astronauter, från USA, Japan, Ryssland – och Danmark, i Team Huginn.

Den svenska Regeringen presenterade 2018 ”En strategi för svensk rymdverksamhet” och i den står det klart och tydligt att: ”Svensk rymdverksamhet bör bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt och rymden bör hållas fri från konflikter.”

Sedan dess har utvecklingen exploderat. Den svenska Försvarsmakten utsåg i fjol landets första militära rymdchef. Den nyligen invigda utökade kapaciteten på Esrange utanför Kiruna ger för första gången Europa ett oberoende tillträde till rymden från europeisk mark. Och en ny svensk astronaut, Marcus Wandt, ingår i Team Muninn och kommer med största sannolikhet att vara installerad på internationella rymdstationen ISS redan inom ett halvår (tack vara ett snabbt och kraftfullt agerande från ESA, svenska staten och det privata näringslivet; bland annat via Svenska rymdaktiebolaget SSC, Saab och industrigruppen FAM). Mycket händer just nu, men är det tillräckligt?

Nyfikenhet och upptäckarglädje tillhör mänsklighetens största drivkrafter. Och i stället för att sitta här nere och tala om andras upptäckter och bedrifter borde vi satsa på att bli rymdens Vikingar – det finns så mycket mer att upptäcka därute, än nånsin förut.

”Att begränsa vår uppmärksamhet till endast jordiska frågor skulle vara att begränsa hela mänskligheten”, sa salig Stephen Hawking. Bäst se till att vi har en ansvarig för den svenska astropolitiken. Och det borde antagligen vara en Statsminister.

Till dess får vi ta ansvar själv. Hela näringslivet bör formera sig. Racet är i full gång. Så notera var du befann dig när du läste detta första gången.

Mattias Hansson, rymdentreprenör i International Space Asset Acceleration Company (I.S.A.A.C.) som hjälper företag på jorden dra nytta av rymden