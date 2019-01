Därför revs folkhemmet

Alldeles uppenbart var bostadssektorn en av de branscher som förändrades starkast efter den stora krisen i början av 1990-talet. Trots det har dess bidrag till det uppsving som sedan startade analyserats i förvånansvärt liten grad. Snarare har nästan alla de förändringar som branschen kom att bli en ledande del i uppfattats som problem. En effekt av den bristande analysen är att den samhällsekonomiska diskussionen hamnat snett. Tydligt är ändå att utvecklingen under 1990- och det första decenniet av 2000-talet vändes från en situation som dominerades av stagflation, bytesbalansunderskott och växande offentlig skuldsättning till sin totala motsats. Hela denna framgångshistoria är tidsmässigt helt sammanhängande med en mycket stark urban tillväxt. Idag är hela den utvecklingen på väg att bromsas upp.

Den nya utvecklingen hade helt andra förtecken än det som pågått tidigare under efterkrigstiden. Fram till 1975 växte de största och mellanstora städerna, men det var en ökning som helt skedde i utkanterna av stadsrummen. Landsbygden stagnerade, men de mellanstora orterna höll emot nedgången. Det var höjdpunkten av den svenska modellen, där bruksorterna i Bergslagen och Norrland fortfarande skapade en efterfrågan på industriarbetskraft samtidigt som den låga rörligheten i bostadsbeståndet gjorde att det fanns en stor efterfrågan på nyproduktion. Mellanperioden under 1970- och 1980-talen framstår som den tveksamhets- och vänteperiod den var, med devalveringar och uppskjutna strukturreformer. Man ser en viss tillväxt i stadsregionerna, men den är betydligt mindre än hälften så stark som den som startade under den dynamiska perioden efter avsubventioneringen i början av 1990-talet. Med tanke på att det var just stadskärnorna som växte efter 1995 framstår de senaste decennierna som den starkaste urbaniseringsvåg Sverige sett sedan åtminstone mellankrigstiden.

Förlorarna i den här utvecklingen var de delar av landet som inte befann sig inom pendlingsområdet till de tio-femton största städerna. De två decennierna efter att omstruktureringen av ekonomin startade blev snarast katastrofala för landets mindre tätorter. Långt mer än hälften av kommunerna förlorade befolkning och en tredjedel av dem tappade till och med mer än tio procent av sina invånare, vilket bara i de kommunerna innebar en förlust på 150 000 personer. För framför allt de allmännyttiga ägarna av hyresrätter i landsorten blev resultatet förfärligt. Hyrorna steg på grund av skattereformen samtidigt som utflyttningen från ”miljonprogrammet” tömde flerfamiljshusen. Följden av det blev att regeringen Persson inrättade både en kommun- och en bostadsakut, vilka under de tio åren kring millennieskiftet hjälpte till att finansiera att närmare 50 000 lägenheter revs eller avvecklades på annat sätt. En viktig del av omstruktureringen var att inte låta bruksvärdeshyrorna falla, vilket skulle tvinga fram stora nedskrivningar av värden och i förlängningen gjort de allmännyttiga företagen konkursmässiga.