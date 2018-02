Camilla Läckberg och Christina Saliba: Ni missar kvinnliga affärsidéer

Sammanfattningsvis, om någon nu missade Di Digitals utmärkta granskning av svenskt riskkapital: 11,4 miljarder kronor till 569 företag under 2017. En knapp procent av pengarna gick till företag med kvinnliga grundarteam. 88 procent till företag med helmanliga ledarteam. Detta trots att vart tredje företag som startas i dag grundas av en kvinna. Varför det spelar roll? Jämställda investeringar är en fråga om vad som anstår vårt samhälle, men det är också en fråga om ren affärslogik.

Det finns allt fler exempel på hur kvinnligt entreprenörskap skapar nya marknader, produkter och ekonomier, vilket ju borde vara av intresse för investerare. Reese Witherspoon är megaproducenten som gör enorma kommersiella framgångar med film och tv-serier skapade av kvinnor. Hennes observation: kvinnor ser hellre storytelling skapad av kvinnor, och det senare lyste med sin frånvaro från de etablerade produktionsbolagen. Eller Thalia Mavros, grundaren av den digitala plattformen The Front, som ser kvinnligt berättande som affärsidén och kvinnliga ägare, ledningar och styrelser som centrala i affärsmodellen.

* Skärskåda era filter. Hur utvärderar ni affärsidéer? Vilka frågor ställer ni till ett kvinnligt grundarteam jämfört med ett manligt? Var inte naiva: vi bär alla på fördomar och vanor som vi själva är blinda för. Då är det utmärkt att plocka in en extern konsult för att granska utvärderingsprocessen. Ställer ni rätt frågor? Ställer ni rättvisande frågor (det ligger exempelvis ofta mer eller mindre uttalad riskaversion i frågor ställda till kvinnliga grundarteam)? Tittar ni på rätt data – förstår ni konsumentmålgruppen? Är ni ens medvetna om att målmarknaden existerar?

Vi startade Invest in Her under 2017. Tack vare det manliga riskkapitalets sävlighet är vår dealflow mer omfattande än vad vi hinner med. Vi kommer att fortsätta att identifiera och stödja affärsidéer som kommer från kvinnor eller som riktar sig mot huvudsakligen kvinnliga målgrupper. Delvis för att vi, som kvinnor, anser att det är vårt ansvar att driva förändring. Men minst lika mycket för att vi ser en sorgligt underutnyttjad kommersiell potential.