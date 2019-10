Brottsligheten är en näringspolitisk kris

Vi löser det inte bara genom att ropa på fler poliser. Vi löser det genom att skapa ett arbetsklimat för poliserna som gör att de åter söker sig tillbaka till yrket. Och det som mest av allt skapar tillfredställelse hos våra poliser, liksom i alla andra yrken, är känslan av att göra nytta, att det man gör innebär en skillnad, en förbättring. Så känner inte dagens poliser bakom sina skrivbord. Vi medborgare vill ha poliser på våra gator, och polisen vill vara ute och göra nytta. Ändå verkar det inte gå att ändra på rådande ordning. Det är i sanning ett flagrant misslyckande. Varför inte lära av New York?

Vi måste därför börja se kriminaliteten också som en näringspolitisk fråga. Under min tid som näringsminister behövdes aldrig detta, den tidens brottslighet var mer entydigt polisiär. Idag är det inte längre så. Rättspolitik och näringspolitik är numera tätt sammantvinnade. Vår näringsminister kan inte fortsatt vara helt osynlig i dessa frågor.

Dessutom finns i dag en allt starkare rädsla hos våra företagsledare för att utsättas för så kallad tigerkidnappning. Hela familjen kidnappas och hålls under pistolhot medan den med behörighet tvingas flytta över stora belopp till av kidnapparna hänvisade konton.

När det gäller en annan del av brottsligheten är jag inte alls lika säker på utgången. Det handlar om brottsligheten mot våra näringsidkare. Det som tidigare var stöld, rån och inbrott är i dag pistolhot, hjullastare som forcerar butikernas ytterväggar, bilar som kör in i entrédörrar, helikoptrar som flykttransport. Allt detta gör att företagen måste anlita externa säkerhetsföretag för att freda sig. Några väljer till och med att starta egna vaktbolag eller att köpa in sig i sådana.

Låt mig avsluta med att återkoppla till våra näringsidkare och i all blygsamhet peka på några viktiga och nödvändiga åtgärder:

* En del av arbetet ligger på företagen själva – använd aldrig svart arbetskraft! Företagare drar på sig stora risker, såväl inom företaget som i det privata, genom att använda svart arbetskraft. Oftast är det byggbranschen och lån utanför det vanliga systemet som ställer till problem.

* Ge tullen befogenhet att stoppa utförsel av stöldgods. Detta kan enkelt göras genom att klassa utförsel av stöldgods som ett smugglingsbrott. I exempelvis Finland har tullen denna befogenhet. Det är anmärkningsvärt att svenska tullen inte har denna befogenhet redan i dag.

* Ge företagare bättre möjligheter att genomföra bakgrundskontroller. Företagen måste få större möjligheter att göra detta för att undvika att få in fel personer. Samtidigt är just offentlighetsprincipen det största problemet när det gäller bedrägerier. Möjligheten för vem som helst att hämta all den information som finns tillgänglig gör att bedragarna ofta lyckas.

* Se över målvaktssystemet. Näringsförbudet måste gälla längre för dessa bedragare. Man måste snabbare få stopp på bolagen som dessa bedragare används i. Bolagsverket måste ha bättre koll på de styrelseledamöter som anmäls. Inte sällan är det helt ovetande människor i andra länder.

* Att införa nya brottstyper och höja maximistraffen kan vara kontraproduktivt. Ofta täcker någon av de befintliga brottsrubriceringarna och 80 procent av straffen hamnar ändå på den nedre halvan av straffskalan. Alltså påverkas inte brottslingarna av en höjd maximipåföljd. Höj minimistraffen så att avståndet mellan maximistraff och minimistraff minskar. Ta bort den automatiska rabatten.