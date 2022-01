Bill Gates: ”Så får vi slut på pandemin”

I slutet av förra året hoppades vi alla att det värsta av COVID-19 låg bakom oss och att allt snart skulle återgå till det normala. Tyvärr hade Omikron andra planer. Varianten har spridit sig snabbare än något annat virus i historien. Medan studier tyder på att Omikron-fall verkar vara mindre allvarliga, särskilt för vaccinerade personer, rapporterar länder världen över nu sina högsta smittotal under hela pandemin och många hälsosystem riskerar att återigen bli överbelastade.

Trots dessa utmaningar är vi fortfarande optimistiska om att den här pandemin kan få sitt slut i år. Globalt samarbete inom innovation som når alla är nyckeln till att både besegra covid-19 och att förhindra framtida pandemier. De fantastiska insatserna av forskare, industri och myndigheter runt om i världen har gett oss vetenskapliga framsteg i rekordfart: vaccin och behandlingsmetoder mot COVID-19 räddar miljontals liv, förändrar sjukdomens förlopp och har tänt ljuset i slutet av en mycket lång tunnel. Nu behöver vi bygga vidare på dessa innovationer med fler och bättre lösningar, inklusive vaccin som fungerar mot alla nya virusvarianter och som snabbare kan nå fler människor.

Det är därför som Gates Foundation och Wellcome Trust ökar stödet till organisationen Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), en hörnsten i global pandemiprevention, med 50 procent till 264 miljoner euro. Samtidigt fortsätter EU-kommissionen att stödja en utökad roll för CEPI. Vi uppmanar också globala ledare att bidra med ekonomiskt stöd till organisationen så att de kan nå sitt mål på 3,5 miljarder dollar och fortsätta sitt viktiga arbete.

CEPI grundades av en koalition av regeringar och organisationer efter ebolakrisen i Västafrika år 2017. Målet är att se till att stoppa framtida epidemier i en tidigare fas genom att accelerera vaccinutveckling och stödja en snabbare och mer rättvis tillgång till vaccin i utsatta länder. Redan innan den här pandemin slog till stöttade CEPI forskningen av mRNA-vacciner, ett vetenskapligt genombrott som hjälpt till att påskynda världens svar på den här krisen. Redan i januari 2020 började CEPI att bilda partnerskap med vaccinutvecklare, säkra kritiska delar av försörjningskedjan (såsom att säkra upp glasflaskor som behövs för vaccindoser) och att arbeta med andra globala organisationer för att säkerställa att låginkomstländer inte blev utelämnade när vaccinen väl började rullas ut. Organisationen har finansierat 14 COVID-19-vaccinkandidater, där tre stycken har beviljats tillstånd för akut användning av Världshälsoorganisationen, och sex stycken som är under fortsatt utveckling genom finansiering av CEPI. Flertalet så kallade ”mix and match”-studier för att bekräfta om olika tvådosvacciner och boosters förblir säkra och effektiva när de kombineras, har också genomförts tack vare stöd från just CEPI. Nyligen samarbetade Novavax tillverkningsanläggning i Tjeckien med CEPI för att säkra en miljard Novavax-doser för distribution genom alliansen COVAX.

CEPI ägnar sig åt att skydda hela världen och har en stark komplementär roll att spela inom nationella och regionala hälsoinsatser, inklusive EU:s nyligen inrättade Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA). Liksom CEPI, arbetar HERA för att främja internationellt samarbete och för att öka den globala vaccinproduktionen. Bland annat genom att lösa flaskhalsar i leverantörskedjan, stödja kliniska prövningar och innovation. Dessutom kan HERA hjälpa låg- och medelinkomstländer att växa sin reglerings- och tillverkningskapacitet.

På en mängd fronter kommer HERA och CEPI att samarbeta nära för att förhindra framtida pandemier. Ingen vet var nästa variant eller virus kommer att upptäckas. Men vi vet att den kommer att spridas om det inte hanteras. Samtidigt kan lösningar som helt revolutionerar hur vi hanterar smittspridning också komma till stånd var som helst. Just därför är en av HERA:s kärnuppgifter att sätta global beredskap i centrum på den internationella agendan. Till exempel samarbetar EU och USA, båda tekniskt ledande på avancerade vaccinplattformar, för att besegra pandemin och underlätta att fler vaccineras globalt. Samarbete med partners som CEPI är lika viktigt för att driva den utvecklingen framåt.

Sedan Omikron började spridas har CEPI utökat sina vetenskapliga partnerskap ytterligare för att utveckla ett potentiellt ”variantsäkert” vaccin som erbjuder skydd mot alla nuvarande och framtida mutationer av COVID-19. De arbetar också med partners för att bekämpa sex andra potentiellt epidemiska sjukdomar och skapar till och med ett bibliotek av vacciner mot sjukdomar som få ens har hört talas om, så att vi har dem när de behövs. CEPI:s ambition att påskynda vaccinutvecklingen – ett mål som delas av G7-länderna – kommer att vara en stor del av framtida insatser, och kommer rädda miljoner liv och spara biljontals dollar. CEPI:s arbete kommer också vara central för utvecklingen av vaccin mot andra långvariga gissel, så som hiv och tuberkulos. CEPI verkar utifrån principen att innovationer ska komma så många som möjligt till gagn.

Två år in i pandemin är vi alla med rätta utmattade av viruset som tärt på våra länders och samhällens krafter. Men det finns hopp. Tack vare nya, innovativa spelare som CEPI och HERA finns det en plan för att besegra COVID-19 och förbereda oss bättre för framtiden. Genom att utveckla motåtgärder för alla potentiellt farliga smittoämnen, kan vi stävja ett regionalt utbrott innan det leder till ännu en pandemi. CEPI möjliggör tillsammans med HERA och andra aktörer att vetenskapen blir global, vilket i sin tur bygger innovativa partnerskap mellan etablerade och framtida vaccintillverkare. Detta stärker regionala institutioner och leverantörskedjor, så att fler länder kan vaccinera sin befolkning snabbare och därmed minska risken för pandemier som den vi just ni befinner oss i.

För att de ska lyckas måste vi gå samman och ge dessa innovativa, multilaterala folkhälsoinstitutioner det stöd de behöver för att skydda alla. Att investera i innovation nu är det bästa sättet att öka vår förmåga att konfrontera hälsokriser senare, var de än må uppstå. På så sätt kan vi säkerställa att en pandemi som COVID-19 aldrig händer igen.

Bill Gates är medgrundare av Microsoft och Bill & Melinda Gates Foundation.

Stella Kyriakides är EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet.