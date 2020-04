Bill Gates appell till G20: Tänk globalt om covid-19

Vi bör distribuera resurser grundat på folkhälsan och de medicinska behoven. Det finns många individer med kunskap från ebola- och hiv-epidemierna som kan hjälpa oss att sätta samman de riktlinjer som behövs. Ledare från både utvecklade länder och länder i utveckling bör arbeta tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) och dess partners för att få sådana på pränt. Därefter bör alla medverkande länder offentliggöra att de står enade bakom dem. Överenskommelserna kommer att bli särskilt viktiga när ett vaccin mot covid-19 äntligen blir tillgängligt, eftersom det enda sättet att få ett slut på den här pandemin är att göra människor immuna.

Jag tror verkligen på kapitalismen – men en del marknader fungerar inte på ett lämpligt sätt under en pandemi, och marknaden för produkter som kan rädda liv är uppenbarligen ett sådant exempel. Den privata sektorn har en viktig roll att spela, men om vår globala strategi för att bekämpa covid-19 sänker sig till att bli ett budkrig mellan olika länder, kommer sjukdomen att döda många fler än nödvändigt.

Man behöver inte bo i ett utvecklingsland för att oroa sig över att viruset ska drabba en. För även om rika länder lyckas kontrollera sjukdomsspridningen under de kommande månaderna, skulle covid-19 kunna återkomma om pandemin förblir svår på andra håll. Det är sannolikt bara en tidsfråga innan en del av världen återinfekterar en annan del av världen.

Covid-19 har ännu inte drabbat många låg- eller medelinkomstländer särskilt hårt. Vi vet inte exakt varför. Men det vi vet är att sjukdomen kommer att spridas till dessa länder så småningom och att utan mer hjälp kommer sannolikt antalet som insjuknar och antalet döda att bli långt fler än vad vi sett hittills. Låt oss fundera på detta: Covid-19 har överväldigat städer som New York, men statistiken visar att ett enda sjukhus på Manhattan har fler bäddar på intensivvårdsavdelningen än vad som finns i de flesta länder i Afrika. Miljoner människor kan komma att dö.

Under de senaste veckorna har jag pratat med många olika experter om covid-19 och det är tydligt att viruset diskriminerar en del: det dödar äldre oftare än yngre, män oftare än kvinnor, och fattiga drabbas på ett oproportionerligt sätt.

Vi har läst väldigt få goda nyheter om covid-19, men en sådan handlar om forskning. För tre år sedan lanserade vår stiftelse och The Wellcome Trust tillsammans med flera olika regeringar Koalitionen för innovationer inom epidemiberedskap (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI). Syftet var att påskynda processen för att testa vaccin och finansiera nya, snabbare sätt att utveckla immunisering. Om ett nytt virus började sprida sig runt världen, ville vi vara redo.

De bör också inse att finansieringen endast är till för att utveckla ett vaccin – inte för att tillverka och distribuera det. För det steget kommer det att krävas ännu mer pengar och planering. Det här är det tredje steget som G20-gruppen bör ta.

Vi inte kan vara säkra på vilket vaccin som kommer att bli det mest effektiva ännu och varje vaccinkandidat kräver specifik teknik för att tillverkas. Det innebär att länder kommer att behöva investera i många olika typer av tillverkningsmöjligheter trots att en del aldrig kommer att användas. Annars kommer vi att behöva vänta i flera månader efter att ett laboratorium först utvecklat en immunisering på att den rätta tillverkaren ska kunna producera i rätt skala.

En annan viktig aspekt är kostnaden. Om den privata sektorn är redo att mobilisera och tillverka vaccinet borde branschen inte behöva förlora pengar på det. Samtidigt måste alla covid-19-vaccin räknas som ”samhällsviktiga produkter” och förbli tillgängliga för alla till ett rimligt pris. Som tur är finns det organisationer som vaccinalliansen Gavi, som har lång erfarenhet av att hjälpa länder med låg eller medelhög inkomst få tillgång till vaccin.

Under de senaste tjugo åren, tack vare stöd från Sverige och andra, har Gavi arbetat med WHO och Unicef i syfte att ta fram 13 nya vaccin, bland annat mot ebola, och de har distribuerat vaccin till världens 73 fattigaste länder. De vill och kan utföra samma uppgift mot covid-19, men de behöver också mer finansiering. Gavi kommer att behöva 7,4 miljarder dollar under de kommande fem åren – och det är enbart för att kunna bibehålla de nuvarande arbetsuppgifterna. Att distribuera vaccin mot covid-19 kommer att kosta ännu mer.

Prislappen på flera miljarder dollar kan låta hög – särskilt under en period då hela ekonomier sakta men säkert stannar upp. Men det är ingenting jämfört med vad en dåligt utformad immunisering eller en längre sjukdomstid skulle kosta.