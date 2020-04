Behåll Volvo Cars självständighet

Volvo Cars har nyligen fyllt tio år under kinesiskt ägande. Det finns all anledning att gratulera företaget till den imponerande utvecklingen under de gångna tio åren. Försäljningen har ökat från 373.000 fordon år 2010 till 705.000 år 2019. Sysselsättningen har stigit från 21.000 till över 41.000 anställda, varav i Sverige från drygt 14.000 till 23.000. Detta trots att pessimister för tio år sedan förutspådde att all produktion nog snart skulle flytta till Kina.

Samtidigt vill vi uttrycka stor tveksamhet kring planerna på att formellt slå samman Volvo Cars med Geely och övriga märken inom ägarfamiljen till ett stort gemensamt bilföretag. Den nuvarande strukturen med hög grad av självständighet för enskilda märken, tillsammans med en lagom hög grad av samordning med Geelysyskonen när det gäller forskning, utveckling, inköp, logistik och distribution är formeln för Volvo Cars fortsatta framgång.

Den 28 mars 2010 förvärvade det kinesiska företaget Zhejiang Geely Holding Group ägandet av Volvo Cars från amerikanska Ford för 1,8 miljarder dollar. Ford hade köpt Volvokoncernens personvagnsdivision tio år tidigare för 6,5 miljarder dollar. Bakgrunden till denna dåliga affär för Fords del var företagets prekära situation efter den globala finansiella krisen. Alla förvärvade utländska premiummärken bjöds ut till försäljning. Från svensk horisont gällde att företaget snabbt måste få en stark ny ägare för att förhindra risken för total avveckling. Men när det efter många turer och flera olika intressenter stod klart att den starkaste anbudsgivaren var ett ganska okänt och, för de mer insatta, inte särskilt väl ansett kinesiskt företag med en oklar ägarkonstellation, blev kritiken stark. En övervägande negativ bild dominerade svenska medier före, under och de första åren efter förvärvet.

Men farhågorna har kommit helt på skam. Volvo Cars har under kinesiskt ägarskap blivit en av den svenska industrins största framgångssagor i modern tid. Geely har under det gångna decenniet satsat mer än 200 miljarder kronor på inte minst forskning och produktutveckling. Företaget är inte bara större och snabbare, utan har även blivit mer innovativt under det kinesiska ägandet. Nya plattformar och motorer har utvecklats och tagits i drift. Samarbeten har initierats kring nya och ”nygamla” märken som Lynk & Co och Polestar. Fabrikerna i Torslanda och Gent har förnyats, samtidigt som fyra nya fabriker har byggts i Kina. Man har till och med tagit steget över till produktion i USA, vilket man aldrig lyckades med under tiden i Ford.

Geely Groups ägare och ordförande, Li Shufu, liknade Volvo vid en inburad tiger och har redan med råge infriat sitt inledande löfte för att lugna svenska farhågor: fang hu gui shan (Släpp tigern ut i djungeln). Integrationen av kinesisk haohua (lyx) och sudu (hastighet) med svensk fokusering på säkerhet, miljö, funktionell men elegant design och spetsteknik gav upphov till den magiska ”Scandinavian luxury”-paradoxen, vilket har varit till gagn för både Volvomärket och dess kinesiska systermärken. Modellportföljen har breddats och man har investerat tungt i en helt ny generation för branschen, bestående av eldrift, självkörande fordon och fokus på brett samhällsansvar och hållbarhet.

Det viktigaste skälet till Volvo Cars framgång hittills verkar ligga i ett ”light-touch”- eller ”actionless action”- ledarskap från huvudägarens sida och en medveten satsning på personalens egna kreativa och innovativa förmågor. Inom den autonoma organisationen är det övervägande européer i styrelse och verkställande ledning. Endast en av styrelsens representanter, förutom ordförande Li själv, är direkt knuten till Geely. Li var närvarande under bara tre av tio styrelsemöten 2019. Denna praktiska arbetsfördelning har gällt under hela den gångna tioårsperioden.