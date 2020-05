Åter till arbetslinjen nu – inte efter pandemin

Coronapandemins förödande effekter gör sig gällande i snart sagt alla delar av samhället. De liv som viruset skördar är tragedier vart och ett, och det är viktigt att vi på såväl samhällelig som individnivå gör vad som står i vår makt för att förhindra spridning. Det är samtidigt angeläget att vi skyndsamt vidtar de åtgärder som krävs för att inte samhällsekonomin ska kollapsa.

Den ekonomiska kris som följer i kölvattnet av coronapandemin befinner sig än så länge bara i sin linda. Många prognoser pekar på att den stundande nedgången kan bli kraftigare än till och med under den stora depressionen på 1930-talet. I det här fallet har den dock inget att göra med strukturproblem på marknaden. Det gör att vi heller inte kan bemöta den med gängse metoder. Den kreativa förstörelse som kännetecknar själva marknadsekonomin, där gamla ineffektiva produktionsmetoder ersätts av nyare, som på ett bättre sätt möter den efterfrågan som finns, är satt ur spel. Denna kris slår blint även mot livskraftiga företag som vi vill ska finnas kvar när krisen är över.

Enligt Svenskt Näringsliv riskerar vartannat svenskt företag att gå i konkurs inom två månader. Det här är siffror som vi aldrig tidigare har skådat och som styrks av Arbetsförmedlingens statistik som visar att fler personer skriver in sig som arbetslösa per vecka än under både 1990-talskrisen och finanskrisen 2008. Svensk Handel målar upp en nattsvart bild där försäljningen av kläder och skor sedan krisens början mer än halverats jämfört med samma period förra året. På det här sättet fortsätter det: Konjunkturinstitutet räknar med att Sveriges BNP kommer att falla brant under de kommande månaderna. EU-kommissionen kom i veckan med en prognos där arbetslösheten i Sverige väntas öka till närmare 10 procent, och nivån toppas endast av länderna som redan innan pandemin befann sig i eller nära en kris: Grekland, Spanien, Italien, Kroatien och Frankrike.

Politiker pratar nu om att vi bör göra allt för att den ekonomiska utvecklingen snarare antar formen av ett V än ett U, det vill säga att en hastig nedgång följs av en rekyl uppåt i stället för av en långvarig depression. Problemet är att om man avvecklar arbetslinjen på det sätt som nu genomförs, med höjd a-kassa, mer tillåtande kvalificeringsvillkor och att kommunernas biståndshandläggare agerar mer generöst i utbetalningarna av socialbidrag, så kommer drivkrafterna för att söka jobb långsiktigt att påverkas.