Allan Widman (L): Regeringen kommer att böja sig i försvarsfrågan

All sakfråge- och spelpolitisk logik talar för att regeringen i budgetpropositionen kommer att vika ned sig i försvarsfrågan.

Att, som regeringen varit inne på, börja välja och vraka bland rapportens olika förslag skulle leda till obalanser som på sikt blir väsentligt dyrare att rätta till, om det ens går.

Regeringen ser för närvarande den egna försvarspolitiken som en framgång. Löfven I-regeringen lyckades slå in en kil mellan de borgerliga partierna i det förra försvarsbeslutet 2015. Och försvarsminister Peter Hultqvist har med begränsade medel skickligt marknadsfört Socialdemokraterna som ett genuint försvarsvänligt parti. Något hans personliga popularitet också är ett kvitto på.

Borgerlighetens enade front på presskonferensen i maj måste mot den bakgrunden ha varit en veritabel mardröm för statsministern.

Alliansen mellan M, C, L och KD bildades just vid tiden för försvarsbeslutet 2004. Då bröt C upp från ett långvarigt försvarssamarbete med S. Strax därefter kunde Alliansen ta regeringsmakten. Det är rimligen inte något som Socialdemokraterna vill se i repris.

Därtill vet man också att det i riksdagen genom Sverigedemokraterna finns en stabil majoritet för försvarsberedningens förslag.