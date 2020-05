Äldreomsorgen behöver en stark branschkultur

Coronapandemin tog slutligen och sist död på föreställningen om att de enkla jobben finns inom äldreomsorgen. I en ledare den 17 maj sätter PM Nilsson fingret på det som behövs – en mycket omfattande professionalisering av hela verksamheten.

Frågorna hopas redan. Hur kunde det ske? Hur kunde så många inom äldreomsorgen smittas, insjukna i Covid-19 och sedan dö när högsta prioritet var att just skydda denna riskgrupp. Det kommer att finnas många olika svar på de frågor som nu ställs. Just nu handlar det om den näst intill totala avsaknaden av skyddsutrustning. I den mest uppskruvade delen av debatten anklagades Folkhälsomyndigheten för att de inte föreskrev obligatorisk användning av munskydd. De i sin tur försvarade sig med att munskydd säkert kan vara bra men under förutsättning att man klarat av de mer basala hygienkraven och andra säkerhetsrutiner. Detta förutsätter god kompetens och arbetsgivaransvar generellt men också på de specifika arbetsställena.

Under 2019 hade jag regeringens uppdrag att utreda ett bredare införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Regeringen konstaterade i direktiven att tempot i införande helt enkelt var för lågt jämfört med vad som borde vara både möjligt och önskvärt. Jag lämnade mitt betänkande den 11 mars 2020 till socialministern. I utredningsarbetet såg jag en mycket fragmentiserad verksamhet. På flera håll förekommer många spännande utvecklingsarbeten men som tyvärr sällan sprids till andra verksamheter. Jag såg en nästintill total avsaknad av kunskapsspridning. När en fråga analyseras (i mitt fall teknik och digitalisering) flyter inte sällan även andra problem upp till ytan. När jag tvingades sammanfatta orsakerna till dessa problem kunde jag sammanfatta det i avsaknaden av en branschorganisation med allt som är förknippat med en sådan och det skriande behovet av professionalisering. Det finns helt enkelt inte ett gemensamt organ för utveckling och kunskapsspridning oavsett huvudman eller kunskapsområde.

Digitalisering är brutal i sitt sätt att synliggöra konstlade gränser vilka kommit till under andra tidsepoker. En av dessa konstlade gränser handlar om vår uppdelning i hälso- och sjukvård respektive omsorg, det förra med regioner (tidigare landsting) och det senare med kommuner som huvudmän. Men också dess historia och ursprung långt tillbaka i tiden, hälso- och sjukvården som en viktig del i det militära systemet och äldreomsorgen med rötter i fattigvården. Lika viktigt är hur verksamheterna finner sin grund i två delvis olika lagstiftningskomplex, hälso- och sjukvårdslagen (HSL) respektive Socialtjänstlagen (SoL). Lagar som till stor del talar olika språk.