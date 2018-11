Akut behov av reformer

I en ny publikation från Entreprenörskapsforum, ”250 miljarder fattigare! Svensk produktivitetsutveckling 1950–2027”, skriver vi att svenskt välstånd med stor sannolikhet hade varit betydligt högre om Sverige på senare år förmått genomföra ekonomiska reformer i samma omfattning som skedde i samband med 1990-talskrisen.

Om Sverige hade bedrivit en mer effektivitets- och entreprenörskapsorienterad politik under de gångna två årtiondena hade vi haft möjligheter att befinna oss betydligt högre upp i den så kallade välståndsligan. Vi visar även vad de tilltagande matchningsproblemen och stigande vakanstalen – som är ett av våra största problem – kostar Sverige i form av uteblivna inkomster.

I dag är den svenska ekonomiska utvecklingen långtifrån så stark som de senaste BNP-siffrorna ger sken av. BNP per capita – vilket är ett bättre mått på produktivitets- och välståndsutveckling – utvecklas svagare och Sveriges ekonomiska försprång gentemot OECD-snittet har sedan krisen 2008 minskat. Sett på lite längre sikt framgår att den relativa försämringen sedan början av 1970-talet är dramatisk. Sverige placerade sig 1970 på plats fyra i OECD:s välståndsliga för att 2017 ha fallit till plats tolv.

Försämringen i arbetsmarknadens funktionssätt och de tilltagande matchningsproblemen motsvarar enligt våra beräkningar mer än 250 miljarder kronor. Sverige är med andra ord minst 250 miljarder kronor fattigare – eller har rättare sagt 250 miljarder lägre inkomster per år – än vad som vore möjligt. Det motsvarar 25.000 kronor per person. Beräkningarna ska tolkas med försiktighet, men de visar på magnituden av effektivitetsproblemen i vår ekonomi. Dessa 250 miljarder bedömer vi är en låg skattning av välståndsförlusterna.

I skrivande stund befinner sig Sverige, tillsammans med en stor del av världsekonomin, i en högkonjunktur som sannolikt går mot sitt slut. Enligt SCB:s tidiga sammanställning 2018 växte den svenska ekonomin under andra kvartalet i år med cirka 3,3 procent jämfört med andra kvartalet 2017.

Bakom dessa höga tillväxttal döljer sig en betydligt svagare utveckling av BNP per capita, som följer det faktum att befolkningen i Sverige har ökat relativt kraftigt. Under 2017 växte till exempel ekonomin med 2,3 procent samtidigt som befolkningen ökade med 1,3 procent. Sett över ett längre perspektiv ser svensk produktivitetsutveckling ut att bli historiskt låg, till och med sämre än under stagnationsåren på 1970-talet.

Till detta ska läggas att de ineffektiviteter och svagheter som svensk ekonomi har döljs av en huvudsakligen globalt bestämd högkonjunktur och en synnerligen expansiv penningpolitik. På sikt finns en risk att Sverige fortsätter sin kräftgång nedåt i välståndsligan.