Efter de senaste årens skandaler kring framförallt banker som råkat i klammeri skärper nu både EU, Storbritannien och USA reglerna kring penningtvätt. Något som ställer höga krav på företag att ha koll på sina rutiner kring Know Your Customer och Know Your Business.

– Det gäller att ha rätt system på plats, och att göra det på ett sätt som inte hindrar affärer, säger Andreas Westman, Business Development Manager på RegTech-företaget ZignSec.