Checklistan med säkra avdrag för hemmakontoret

Cecilia Roos Rosendahl var strategichef på UR (Utbildningsradion) när hon sade upp sig för att starta eget. Hon driver Nospromenaden, ett mobilt hunddagis och personligt hundpensionat i Stuvsta söder om Stockholm – och intresset för hennes verksamhet har varit stort från början. Just nu står över 150 hundar i dagiskön.

– Jag har en flock på åtta hundar och mitt fokus är att skapa en nära relation till varje hund. Jag hämtar hundarna i deras hem på förmiddagen och lämnar på eftermiddagen tillbaka en nöjd och aktiverad hund som fått använda alla sina sinnen. En slags dörr-till-dörr-service. Framåt är min plan att satsa mer på utbildningar – jag erbjuder också hundkurser och hundcoachning.

Drömmen: Att få jobba med sin hobby

Med företaget följer Cecilia sin dröm om att jobba med sin stora hobby.

– Jag började yrkesutbilda mig parallellt med mitt gamla jobb, och tänkte nog att det här ska jag göra när jag blir pensionär, men det kändes självklart att starta nu, och jag har inte ångrat mig en sekund! Det bästa är att jag är ute och rör mig hela dagarna, får vara med hundarna och aktivera dem mentalt. Det är ett totalt här-och-nu.

Den största utmaningen som ny företagare är nog att få tiden att räcka till, tycker Cecilia:

– Det är allt från momsdeklaration till att svara på kundmejl samtidigt som jag förstås vill ha mitt fokus på hundarna.

Gjorde du någon typisk nybörjarmiss?

– Flera! Jag missade att momsdeklarera och fick förseningsavgift. Och jag slarvade med att spara kvitton och föra körjournal – så där gick jag miste om avdrag jag kunde ha gjort.

Svenskt rekord i nya företag

Under pandemiåret 2020 var det rekordmånga som gick i Cecilias fotspår. 73 500 företag startade i Sverige, en ökning med 14 procent jämfört med 2019. Så många nyregistreringar av företag har aldrig skett under ett enskilt år, enligt Bolagsverkets statistik som sammanställts av Visma Spcs. Statistiken sträcker sig till 1984.

En av de vanligaste nybörjarmissarna är brist på planering, enligt Boo Gunnarson, Visma Spcs företagarexpert, som i cirka 30 år gett råd till företagare i uppstartsfasen.

– Du glömmer att formulera både en kortsiktig och långsiktig plan. Sätt mätbara mål, delmål och deadlines. Gör också en budget framåt och följ upp den. Om du planerar ditt företagande och har koll på din ekonomi, då blir det också smidigare att deklarera.

”Man glömmer kundens perspektiv”

Förvånande nog missar också många nya företagare att tänka ur kundens perspektiv.

– Man fokuserar så intensivt på sin produkt eller tjänst, men glömmer det uppenbara: Vad vill kunden ha? Var nyfiken, förnya dig och våga tänka utanför boxen. Och ställ dig regelbundet frågan: Behandlar du dina kunder som du själv vill bli behandlad?

Ett tredje klassiskt misstag är att ta på sig orimligt mycket jobb och tro att man klarar allt själv. Boo Gunnarson har tre råd på vägen:

• Våga samarbeta och delegera, lägg ut arbetsuppgifter som du inte är expert på. Då frigör du tid och energi som utvecklar ditt företag på lång sikt.

• Ta in en praktikant om du inte är redo att anställa. Du skolar in en person som ofta är väldigt motiverad – samtidigt som du får träna på att arbetsleda.

• Se till att inte drunkna i administration. Skaffa ett smart bokföringsprogram som enkelt ger dig koll på dina siffror och resultat. Då har du alla uppgifter samlade när det är dags att deklarera.

Tänk på det här inför och under deklarationen

Vad riskerar man då att göra för missar när det gäller avdrag och annat inför deklarationen? Jan-Åke Jernhem är en av Sveriges mest anlitade utbildare i skattefrågor, han är expert på fåmansföretagslagstiftningen och har skrivit flera böcker i ämnet.

Här listar han några vanliga nybörjarmisstag.

1 Du vågar inte ta betalt snabbt

Genom att arbeta systematiskt med digital fakturering så hamnar allt på rätt plats i din administration, vilket gör det enklare att deklarera. Att släpa efter med faktureringen är ett typiskt nybörjarfel. Man vill inte ”störa” kunden – men det är precis tvärtom. Det är mer störande att fakturan kommer sent, dina kunder räknar med att betala efter utfört jobb. Fakturera digitalt så snart som möjligt så flyter din bokföring bättre och du får pengar i kassan.

2 Du missar att redovisa moms

Om du ska göra avdrag för en utgift måste kvittot innehålla momsuppgifter och det ska vara ditt företagsnamn på fakturan. Gör aldrig inköp privat – då behöver firman du handlar av inte ange moms. Du kan inte addera moms i efterhand och har alltså inte rätt att dra av utgiften.

3 Du skjuter bokföringen framför dig

Skaffa direkt ett digitalt bokföringsprogram som gör det enkelt att bokföra löpande. Glöm inte att göra anteckningar – en vanlig miss är att inte föra körjournal när du kör bil i tjänsten, eller att glömma notera hur många timmar du lagt på ett jobb. Du måste ha tydliga underlag för alla avdrag du gör. Det tar tid och energi att skaffa fram dessa uppgifter i efterhand, och risken är större att det blir fel.

4 Du gör felaktiga avdrag för arbetsrum hemma

När det gäller hemmajobb är det en del att hålla reda på vad gäller själva lokalen, och olika regler beroende på företagsform.

Enskild firma:

Om du har en särskild lokal i din bostad för ditt företag – som inte används till något annat – får du göra avdrag för en skälig del av de löpande kostnaderna för bostadens drift som värme, vatten, el, slitage. Du får också göra avdrag för de utgifter som direkt hör till verksamheten, som kontorsmöbler och andra inventarier.

Om du inte har en arbetsdel i bostaden till företaget kan du också göra avdrag. Bor du i villa gäller ett schablonavdrag på 2 000 kronor per år för värme, vatten och el. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt är schablonavdraget 4 000 kronor per år. Förutsättningen är att du jobbar minst 800 timmar per år i din bostad. Du får dock inte göra avdrag för kontorsmöbler.

Aktiebolag:

Du som driver aktiebolag är anställd i bolaget och har inte samma rätt till avdrag för arbetsrum hemma som den med enskild firma. För att du ska få avdrag krävs att arbetsrummet inte kan anses ingå i bostadsutrymmet eller att det inretts så att det inte längre kan användas för privat bruk. Om du har ett sådant arbetsutrymme får du dra av de faktiska merkostnaderna som el, värme, städning.

Oftast är det mer gynnsamt för dig att bolaget hyr ett kontorsutrymme i din villa eller lägenhet. Det innebär att ditt aktiebolag betalar en hyra till dig som privatperson. Detta ger fördelaktig kapitalbeskattning på 30 procent så länge som hyran är marknadsmässig. Du får dock inte ha tillgång till en annan arbetslokal samtidigt. Tänk också på att du måste upprätta ett hyresavtal mellan ditt bolag och dig som privatperson.

5 Du missar att dra av för motion och friskvård

Som ny företagare är det lätt att glömma återhämtning. Har du aktiebolag kan du ta ut ett friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kronor/år. Ett alternativ är att ge dig själv en ”naturaförmån”. Det innebär att företaget betalar för en friskvårdsaktivitet åt dig; kostnaden får motsvara ett årskort på ett ordinärt gym. En specialregel under pandemin är att du får ge dina anställda – alltså dig själv – en gåva skattefritt för högst 1 000 kronor/år.

Driver du egen firma eller handelsbolag gäller inte dessa skattefria förmåner. Men du kan dra av för ”förebyggande/rehabiliterande hälsovård” till dig själv. Här finns ingen beloppsgräns – det enda som krävs är att du bedömer hälsovården som nödvändig för att du ska kunna utföra ditt arbete.

