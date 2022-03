Innehåll från Ving Annons

Allt om Ving på Jamaica

Världsberömda stränder, stämningsfulla städer och inte minst en tillbakalutad livsstil. Karibien är i mångt och mycket bilden av och drömmen om semester.

Patrik Marklund är en av den svenska resebranschens kanske mest meriterade Karibienexperter. Under de senaste 30 åren har han gjort ett drygt 60-tal resor och besökt nästan alla bebodda öar – allt för att hitta de mest karismatiska karibiska resmålen.

Och dit räknar han definitivt Jamaica.

– Jag brukar säga att den numera legendariska Seven Mile Beach i Negril längst västerut på ön är en av världens finaste stränder. Att dyka ner där efter direktflyget från Arlanda är ju bara paradiset personifierat, säger Patrik Marklund, produktchef på resebolaget Ving.

Behagligt barfotaliv

Det är inte svårt att leva ett lugnt barfotaliv på Negril Beach, denna elva kilometer långa sträcka av korallstrand. Har man svårt att slita sig är hotell som Charela Inn och Rooms On the Beach de optimala alternativen. Här bor man lika snyggt som sparsmakat i sympatiska små rum direkt på stranden.

– Just Negril Beach, med sina vita stränder, sköna atmosfär och ständigt spektakulära solnedgångar brukar få symbolisera bilden av Kariben. Strax söder om Negril ligger förresten Rick’s Café. Där brukar våghalsiga lokalbor, just innan solen går ner, dyka från klipporna 20 meter rakt ner i den karibiska sjön – allt medan folk tittar på, sippar på en öl och dansar till ska och dancehall, berättar Patrik.

Nu öppnar Jamaica igen

När Ving nu i november återlanserar Jamaica som resmål, efter en nästan tre år lång frånvaro på grund av pandemin, är det mycket med fokus på just Negril Beach.

Här längs Jamaicas längsta strand hittas också de flesta av Vings hotell, oavsett om man väljer exklusiv all-inclusive eller de enklare hotellen på stranden.

Två av de mest populära och lyxiga är familjehotellet Riu Negril och lyxiga vuxenhotellet Riu Palace Tropical Bay, både med spatiösa dubbelrum som vetter antingen mot havet eller mot den lummiga, vilsamma grönskan.

– Alldeles oavsett storlek på hotellen sticker de aldrig upp på höjden mer än kanske tre, fyra våningar. Hela idén kring all inclusive-hotellen föddes faktiskt i Karibien, till och med på Jamaica sägs det eftersom det inte fanns något annat i närheten. Och nästan samtliga våra all inclusive-hotell har ett flertal olika a la carte-restauranger som man kan besöka så ofta man vill. Det är sällan vi hör folk komma tillbaka hem och säga att det fanns för få rätter att välja mellan, skrattar Patrik.

Mat värd en resa

Maten på Jamaica är nästan en resa i sig. Inte minst jerk, som man kan få både med kyckling, fisk eller fläskkött. Jamaicas folkliga nationalrätt är egentligen mer ett sätt att grilla och krydda maten, som ofta serveras med svarta bönor, majsbröd och en het sallad. Varför inte prova den på åttafaldige OS-mästaren Usain Bolts smakfulla lilla krogkedja Tracks&Records.

Dessutom är naturen flödande frikostig när det kommer till frukt och grönt, från matbananer till mango. Allt tillagat i takt och harmoni med den dagliga rytmen på ön.

Patrik Marklund är svag för det här långsamma livet på Jamaica. Stress är liksom inget man brukar befatta sig med.

– Om vi nu får generalisera lite kring nationalkaraktärer så har jamaicanen en väldigt skön inställning – mycket humor, men också mycket integritet.

Öns klara kontraster

Patrik Marklund tipsar om att man inte bör missa de klara kontrasterna, de som låter höga, gröna berg i nationalparken Blue Mountains möta de kritvita stränderna runt ön. Tillsammans med ett pärlband av upptäckter och aktiviteter gör det Jamaica till ett av de mest perfekta långväga resmålen, menar han.

– De kända vattenfallen Dunn’s River Falls blev världsberömda i och med Bondfilmen ”Leva och låta dö”. Förresten bodde och skrev Ian Fleming sina flesta böcker på just Jamaica. Det sägs till och med att namnet Bond kommer från ornitologen James Bond som skrev boken Birds of the Caribbean. I dag har Ian Flemings villa Goldeneye i Oracabessabukten blivit hotell.

Rytmisk resa

På tal om populärkultur är ön för alltid också förknippad med reggaeikonen Bob Marley. I dag kan man upptäcka Jamaica och huvudstaden Kingston genom olika vandringar i Marleys fotspår.

En av de guidade turerna går bland annat till Bob Marley-museet i hans forna hem i Kingston med sitt One Love Café, medan en annan tur tar turisterna till Bob Marley Mausoleum i byn Nine Mile där han föddes och ligger begravd.

– Vi ser att många av dem som åker till Jamaica är äventyrslystna och gillar att se sig om. Då får man som gäst också ofta så mycket mer tillbaka. Eller vad sägs om att åka på bambuflotte längs Black River och titta på krokodiler.