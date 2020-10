Innehåll från Transtema Annons

Transtema bildades ursprungligen 1997 och var en pionjär inom kommunikationslösningar för stadsnät. Under fiberutrullnings-boomen i Sverige expanderade Transtema Group genom att förvärva flertalet olika bolag. Tillväxtresan kulminerade 2018 då man köpte upp ett bolag från Ericsson som fick namnet Transtema Network Services AB (TNS). Grunden för TNS skapades av Ericsson 2008 med syfte att etablera en fältserviceverksamhet i Sverige. I och med förvärvet av TNS fick Transtema in en stor serviceorganisation och rikstäckande fältservicekapacitet för både fasta och mobila kommunikationsnät.

– Under åren har TNS tagit större och större marknadsandelar för att idag ha 100 procent av en av Sveriges största operatörers underhåll på både fast- och mobilt nät, inom alla produktområden i telekom. Vi täcker hela Sverige och har kapacitet och kompetens inom infrastruktur, nätdesign, utbyggnad, drift och underhåll för operatörer i hela landet, från Riksgränsen i norr till Ystad i söder, säger Magnus Eriksson, VD.

Viktig partner för operatörer under 5G-utrullningen

5G kommer att börja installeras i slutet av 2020 och utbyggnaden tros hålla på i fyra till fem år. 5G innebär inte bara att man sätter upp en antenn utan kan för vissa aktörer innebära att man ska byta ut befintlig utrustning som saknar stöd för 5G. Därför är det viktigt att ha kapacitet att sömlöst kunna växla mellan näten under tiden 5G implementeras. De stationer som 5G-utrustningen installeras i måste vara kopplade till ett fast nät och för att koppla samman alla radiostationer är fibernätet en viktig komponent.

– Vi har alla komponenter som krävs under den stora förändring som utbyggnaden av 5G innebär. Vår driftcentral är aktiv dygnet runt och vi kan säkerställa att man kan koppla upp sig mot noder för att göra integreringar och konfigureringar under tiden man installerar 5G utrustning eller mobilutrustning. Inom driftsorganisationen bevakar vi alla nätelement och eventuella eskaleringar eller kundklagomål som kommer in. Hos oss finns också en projektorganisation som är vana att driva stora projekt med logistik, planering och timing för att allt ska fungera utan avbrott, säger Peter Karlsson, Försäljningschef.

Kundbehovet för de som ska bygga ut 5G-nät kan se olika ut beroende på vad som finns i kundens nät och vilken leverantör de väljer. Oavsett behov har Transtema kapaciteten att göra ett turn key-åtagande i 5G-utrullningsprojekt. Att Transtema även har rikstäckande lager och logistik är en enorm fördel eftersom kunderna slipper lägga tid och pengar på att skicka runt utrustningen som krävs för 5G-utrullningen.

Behörig säkerhetsskyddad upphandling

I arbetet med utrullningen av 5G kommer säkerhet vara en viktig parameter. När det gäller säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) krävs att leverantörer genomgår en kontroll. Transtema har genomgått processen för att bli SUA-godkänd och kan således arbeta rikstäckande på skyddsklassade anläggningar.

– De medarbetare från oss som ska in på skyddsklassade områden har genomgått den kontroll som krävs av myndigheterna. Med den nya säkerhetslagstiftningen blir detta allt viktigare att ha och vi är stolta över att ha både rätt kompetens och SUA. Gäller det säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal har vi både rätt kompetens och behörighet, säger Peter Karlsson.

Transtema är en modern koncern vars hållbarhetsarbete kretsar kring ett minskat koldioxidavtryck genom optimerad ruttplanering för tekniker ute i fält, en effektiv logistikhantering samt avfallshantering där uttjänta produkter tas om hand. Utöver det har koncernen ett starkt fokus på arbetsmiljöarbete och personalens säkerhet med nollvision mot allvarliga olyckor.

Om Transtema

Transtema är ett av Sveriges ledande företag när det gäller att bygga, underhålla och sköta driften av kommunikationsnät. Vi finns på 35 orter över hela Sverige, från norr till söder.

Vi har en bred kompetens och hjälper till med alla typer av nät – mobilt, fiber, koppar och el. Vårt erbjudande omfattar allt från planering, design och byggnation till service, drift och underhåll. Vi tillhandahåller också nätverksutrustning, datalagring och lösningar inom IoT för att bara nämna några områden.

Med två egna nätövervakningscentraler (NOC) och multitekniker över hela landet kan vi både övervaka och säkerställa driften i ditt nät under dygnets alla timmar. Exempel på kunder är kommuner, teleoperatörer, nätägare, företag och offentlig förvaltning.

Vi närmar oss idag 1000 anställda och har varit verksamma sedan 1997. Vår pålitliga organisation hanterar och utför cirka 300 000 serviceärenden som inkommer varje år.

Omsättning var 2019 1497 Mkr och vi är sedan 2016 Noterat på First North Growth Market.

www.Transtema.com