– Det är obehagligt att komma hem sent på kvällen och upptäcka en folksamling i trapphuset, oavsett om det är ett gäng ungdomar som lever rövare eller om det faktiskt pågår drogförsäljning. Det förekommer också att obehöriga till fastigheten tar sig in för att söka värme och spendera natten i källare eller vindsförråd, speciellt under årets kallare perioder, vilket även det påverkar tryggheten för de boende i fastigheten, säger Jens Klevengård som är försäljningschef på säkerhetsföretaget Transfer Group.

I samtal med sina kunder har bolaget, som erbjuder en bred palett av säkerhetslösningar, insett att problemet med ”trapphäng” är svårt att komma åt med konventionella metoder.

– I en trappuppgång kan du inte ha klassiska inbrottslarm som direkt reagerar på rörelser eftersom de boende måste kunna röra sig in och ut. Men det blir dyrt att ha väktare på plats hela tiden och kameraövervakning är inte heller alltid tillåtet. Att bli kamerabevakad på ytor i direkt anslutning till sin bostad är enligt lagens mening ett omfattande intrång i den personliga integriteten.

”En långsiktig lösning på problemet”

Därför har Transfer Group tagit fram och lanserat ett nytt multilarm för fastigheter. Det innehåller bland annat en sensor som känner av om det är fler människor i trapphuset än vad som är normalt vid just den tidpunkten. Sensorn känner även av om personer vistas på platser där det normalt inte ska finnas någon vid vissa tider eller under en längre tid än vad som anses normalt, exempelvis i källare, hissar eller vindsförråd på kvällar och nätter.

– Då går det ett tyst larm till antingen larmcentralen, fastighetsskötaren eller väktare. På så vis kan man snabbt få en resurs på plats som kan undersöka vad som sker, och som kan prata med personerna där inne. Har det hänt tillräckligt många gånger förstår de att de behöver söka sig någon annanstans. Då får man dessutom en långsiktig lösning.

Jens Klevengård, försäljningschef på säkerhetsföretaget Transfer Group, menar att multilarmet är ett smart och enkelt sätt att hålla koll och skapa trygghet.

Eftersom multilarmet är batteridrivet kräver det inga stora kabeldragningar utan går att sätta in i de flest utrymmen. Dessutom kan det känna av fler saker än oönskade folksamlingar.

– Det kan till exempel känna av temperaturskillnader. Har det helt plötsligt blivit mycket kallare kan det vara ett tecken på att en ruta har gått sönder och måste åtgärdas.

Larmet kan också känna av ökad luftfuktighet för att tidigt upptäcka vattenläckor i fastigheten. Det kan även kopplas ihop med externa komponenter såsom en magnetkontakt, en siren, eller en rökdetektor och på så vis användas som ett klassiskt inbrottslarm.

Enkelt att anpassa

– Överhuvudtaget är det väldigt enkelt att anpassa det här larmet till kundens specifika behov, något som många fastighetsägare uppskattar. En uppdragsgivare hade problem med att folk brukade narkotika inne på en toalett i ett offentligt utrymme. Vi kopplade då en rökdetektor med multilarmet som nu sitter installerad inne på toaletten och skickar ett tyst larm till väktare när rökutveckling sker. Det visar på flexibiliteten med larmet och hur vi genom att vi själva sköter utveckling och tillverkningen av larmet enkelt kan skräddarsy lösningar utifrån våra kunders behov.

Dessutom får fastighetsägaren tillgång till datan från larmets sensorer.

– De kan göra analyser och se om det är några särskilda tider på dygnet eller i veckan det är problem, och boka in att väktare ska patrullera vid den tiden. På så sätt kan man jobba både långsiktigt och förebyggande på ett smart sätt.

