Bilbranschen genomgår nu en genomgripande förändring. Målet är ett mer hållbart resande och receptet är enligt de flesta att fasa ut de fossila drivmedlen och istället satsa på eldrift. Allt fler tillverkare lanserar därför nya modeller och de olika teknikerna utvecklas i en allt snabbare takt.

Ett exempel är Toyota som arbetar efter visionen Beyond Zero, som syftar till att bidra till en värld bortom utsläpp och begränsningar. För att diskutera syftet med Beyond Zero och frågor som finns kring framtidens mobilitet, bilbranschen och elektrifiering har Toyota tagit fram en videoserie där kunniga experter delar med sig av tankar och kunskap.

Elhybrid eller laddhybrid?

I avsnittet om elektrifiering diskuteras de olika teknikerna – och experterna reder ut begreppen. Till exempel, vad är skillnaden mellan en elhybrid och en laddhybrid?

– Alla elektrifierade fordon har en elmotor som driver hjulen. Elmotorn får ström från batteriet och det kan laddas av en förbränningsmotor – då är det en elhybrid. Om batteriet också kan laddas med en sladd från elnätet – då är det en laddhybrid, förklarar Anders Malmquist, universitetslektor, Institutionen för energiteknik, KTH.

För den som ska skaffa sig en elektrifierad bil kan också den batteridrivna elbilen vara ett alternativ. Den har ingen förbränningsmotor, men ett betydligt större batteri som ger längre räckvidd på eldrift. Toyota ligger även långt framme med bränslecellsbilen som också är helt eldriven. Den tankas med vätgas som omvandlas till el som används för att driva elmotorn.

Rätt teknik för rätt behov

Det finns inget entydigt svar på vilken teknik som är bäst. Det handlar om vilka behov man har och hur man använder sin bil. Dock: vilken teknik man än väljer, får det effekt för miljön.

– I princip alla kan byta till ett elektrifierat fordon, oavsett om man tänker nytt eller begagnat, stort eller smått. Det är ett större steg att ta att välja en helt batteridriven elbil, många upplever att det kan vara lite lättare att välja en elhybrid eller laddhybrid, säger Bengt Dalström.

Outnyttjad batterikapacitet

En viktig parameter att ha med i beräkningarna är att inte välja en bil med för stor outnyttjad batterikapacitet. Att ha att battericeller som står på garageuppfarten ger inte samma miljövinst som om cellerna delas mellan fler bilar och därmed används mer.

– Man får en enorm miljöeffekt när många gör lite. Det är intressant att jämföra en elhybrid som har ett mycket litet batteri med en helt batteridriven bil. Toyota har sedan lanseringen av den första generationen av Prius, tillverkat 18,5 miljoner elhybrider. Det motsvarar att vi har tillverkat batterier som bara skulle räcka till 240 000 helt batteridrivna bilar. Men, när man räknar på hur de har använts under körning, ger de här elhybriderna en miljöeffekt som om det skulle rulla 5,2 miljoner elbilar på vägarna, säger Bengt Dalström.

Intensifierat utvecklingsarbete

För Toyota, som tidigt valde bort dieselmotorer för att satsa på hybridteknik, har utvecklingsarbetet intensifierats och många nya modeller lanseras. Nu introduceras till exempel elektriska och fyrhjulsdrivna Toyota bZ4X, och den eldrivna transportbilen Proace Electric finns redan på marknaden.

– En fördel med en elbil är att när man kör i stan får man en positiv effekt på stadsluften, det vill säga att det är nollutsläpp från själva bilen. Har du en laddhybrid eller en elhybrid så kommer det ju faktiskt ut en del avgaser, säger Håkan Matson, skribent och debattör i mobilitetsfrågor.

Sänkt tröskel för ny teknik

Trots att de flesta nu är medvetna om fördelarna med elektrifieringen finns det fortfarande människor som drar sig för att ta steget. Gamla ”sanningar” och fördomar kan leva kvar länge.

– Upplevelsen är en viktig del av det här. När vi började i slutet av 1990-talet med elhybrider så var det många, inklusive alla våra konkurrenter, som rynkade på näsan. Men folk som klev in och testade den nya tekniken blev överraskade över hur härliga bilarna var att köra.

Jag tror, att får vi bara in skeptiska personer så att de får testa den moderna tekniken så kommer tröskeln att bli lägre, säger Bengt Dalström.

Fyra tekniker att ha koll på

Elhybrid

Drivs i regel av en bensinmotor som assisteras av en elmotor som får kraft från ett litet batteri. Laddningen sker med förbränningsmotorn och genom att överskottsenergi, från till exempel inbromsningar, tas till vara och sen används till att driva bilen.

Laddhybrid

Som en elhybrid, men är utrustad med ett lite större batteri som också laddas hemma eller vid en laddstation.

Den batteridrivna elbilen

Här finns ingen förbränningsmotor, men ett betydligt större batteri som ger längre räckvidd på eldrift.

Bränslecellsbilen

En helt eldriven bil, men istället för att ha ett stort batteri tankas den med vätgas som omvandlas till den el som behövs för att driva bilen.