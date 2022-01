Innehåll från Toyota Annons

Beyond Zero – så ska Toyota bidra till en värld utan utsläpp

Att bilbranschen nu genomgår en stor förändring där hållbarheten står i fokus har knappast undgått någon. Det handlar om en genomgripande omställning där fler biltillverkare lanserar elektrifierade modeller och där försäljningsstatistiken tydligt visar att efterfrågan på elhybrider, laddhybrider och elbilar växer starkt. Att det finns ett intresse för andra alternativa tekniker, som bränslecellsfordon, blir också allt tydligare.

Förändrade resvanor

Men förändringarna mot ett hållbart resande sträcker sig djupare än ny teknik – våra resvanor håller också på att förändras. I flera undersökningar har det slagits fast att pendlandet tros minska efter pandemin. Inte heller utlandsresandet lär öka de närmaste åren. I en färsk SIFO-undersökning svarade blott en av tio svenskar att de kommer göra fler utlandsresor de kommande fem åren jämfört med hur mycket de reste innan pandemin.

Toyota har formulerat visionen Beyond Zero, som är ett löfte om att bidra till en värld bortom utsläpp och begränsningar. För att diskutera syftet med Beyond Zero och frågor som finns kring framtidens mobilitet, bilbranschen och elektrifiering har Toyota tagit fram en videoserie där kunniga experter delar med sig av tankar och kunskap.

Och experterna är överens om att resandet kommer att vara fortsatt viktigt för oss, men det finns jobb att göra.

– Resandet ska bli hållbart och då måste vi se till att vi enar krafterna och gör det, att alla tar sitt ansvar. Konsumenterna har en förväntan på företagen att man gör jobbet åt dem och skapar möjligheter att välja något annat. Att sitta hemma på kammaren och aldrig komma ut – nej aldrig i livet. Vi lever i en global värld där vi går mot att vi ska bli världsmedborgare och en del av ett större sammanhang. Då behöver vi kunna resa på ett hållbart sätt, säger Lotta Sand, verksamhetschef TEC Travel Education Centre.

Resande fyller inte bara praktiska funktioner. Många tycker också om att resa och det är utvecklande för oss som människor. Det slår psykologen Björn Hedensjö fast:

– Ett psykologiskt behov i resandet är att ta ett kliv ut från sin vardag. Från rutiner och det kända till att få nya perspektiv. Resor blir en reboot av hjärnan om man åker till en plats där saker funkar annorlunda och man får nya perspektiv på sina problem där hemma, säger han.

Outnyttjade resurser

Omställningen mot en mer hållbar mobilitet innefattar inte bara ny teknik och nya drivmedel. En viktig del är att optimera hur våra fordon används. Till exempel står en genomsnittlig bil idag oanvänd 95 procent av tiden, vilket betyder att onödigt många bilar behöver tillverkas för att våra transportbehov ska tillgodoses. En del av lösningen stavas bildelning. Ett exempel på detta är mobilitetstjänsten KINTO Share från Toyota. Inom tjänsten ingår allt från bilpooler och bildelning, men också andra lösningar för samåkning, taxi, prenumerationsbaserat bilinnehav och leasing.

– Samma bil kan genom mobilitetstjänster nyttjas av flera olika personer för olika ändamål under ett och samma dygn. I normalfallet utnyttjas en privatbil 3-5% av dygnet, en bilpoolsbil kan däremot ha en nyttjandegrad på över 30%, det gör stor skillnad. Dessutom är det allt fler som inte vill äga sin egen bil, men som ibland har behov av bil. Då kan bilpoolen vara ett praktiskt alternativ, säger Fanny Hellgren, Informationschef Toyota Sverige.

Från bilar till framtidens mobilitet

För den japanska biltillverkaren påbörjades resan mot elektrifiering för nästan ett kvarts sekel sedan när den första generationen av elhybriden Toyota Prius lanserades. Toyota fortsätter att leda utvecklingen av nya elektrifierade modeller och ligger också i framkant när det kommer till bränslecellsfordon drivna av vätgas. Men omställningen mot mer hållbar mobilitet går ännu djupare.

– Toyotakoncernen har beslutat sig för att gå från att vara en biltillverkare till att bli ett mobilitetsföretag. Toyota vill skapa större frihet och mobilitet åt alla, lägre miljöpåverkan och ett helt nytt sätt resa, säger Fanny Hellgren.

För Toyota betyder det konkret att lyfta blicken och se längre än till de egna bilarna. Målet är att få fler att inse att en resa inom stan, inom landet eller mellan länder och kontinenter, kan innehålla flera olika mobilitetslösningar som sammanlänkas för så hållbara och effektiva resor som möjligt. Kanske kommer resan att kunna börja med en vätgasbil från KINTO Share för att sedan avslutas med kollektivtrafik – eller helt nya typer av fordon som ännu inte finns i produktion.

– Målet är framför allt ett mer hållbart resande, men också att göra det både enklare och bekvämare för alla, säger Fanny Hellgren.

