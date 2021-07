Innehåll från Toyota Annons

Samtidigt sitter det bara 1,69 personer i varje bil under en genomsnittlig resa i Sverige. Och antalet SUV:ar har mer än fördubblats under åtta år.

En värld bortom utsläpp och begränsningar – det här är Beyond Zero

Enligt Toyota står bilvärlden inför en av sina största förändringar någonsin – en ”once in a century transformation” – det vill säga en förändring så genomgripande att den bara förväntas ske en gång per sekel.

– Hårdare miljökrav, konkurrens från nya aktörer och diversifiering av mobilitetsbranschen ger helt nya förutsättningar för bilindustrin, och dessa förändringar väntas öka i både omfattning och hastighet, konstaterar Moritaka Yoshida, executive vice president Toyota-koncernen.

Toyotakoncernen ska nu utvecklas från att vara en biltillverkare till att bli en fullskalig leverantör av mobilitet. Målet är större frihet åt alla, lägre miljöpåverkan och ett helt nytt sätt att använda bilen som transportmedel.

Ambitionen är att varje resa ska ske så effektivt och säkert som möjligt med minsta möjliga klimatpåverkan – både idag och om 10 år.

Bilarna blir större – och tyngre

Samtidigt är det så att allt fler svenskar nu kör runt i stora bilar, jämfört med för tio år sedan. I en granskning som SVT gjorde förra året, baserad på statistik från Trafikanalys, framkom att antalet SUV:ar fördubblats i Sverige mellan 2010 och 2018. För 25 år sedan vägde nästan var femte bil under ett ton – idag är det bara en bil av 50 som ligger under den gränsen. I snitt åker dessutom bara 1,69 personer i bilen under en vanlig bilresa. Ingen munter statistik ur ett hållbarhetsperspektiv med andra ord. Men hur kan man förändra vår inställning till bilar och våra vanor?

– Om vi kan få lite mindre och mer hållbara bilar att på något vis bli mer häftiga, eller framstå som häftigare, tror jag vi kan få med oss målgruppen i att inte välja den stora bilen när behovet egentligen inte finns, säger psykologen Björn Hedensjö.

Krävs större utbud av tjänster

Toyota är övertygade om att sättet vi ser på bilar, och hur vi använder dem, ändå kommer att förändras. I framtiden krävs ett större utbud av tjänster för att människors vardag ska fungera.

Beyond Zero är skapat för att fånga upp våra förändrade livsstilar och levnadsmönster samt krav på miljöhänsyn. Manifestet, eller åtagandet som Beyond Zero också kallas, vilar på fyra pelare: elektrifiering, mobilitet, kundupplevelse och ansvar.

Toyota i Sverige har producerat en ny videoserie som heter just Beyond Zero. Där diskuterar experter hur samhället och mobilitetsaktörer kan utveckla och möjliggöra hållbara fordonslösningar.

Erik Gustafsson, informationschef på Toyota Sweden AB, tror att vi måste ställa om till att använda fordon efter behov.

– Det handlar om att vi ska använda fordon som passar den specifika resan, istället för att vara fastlåst i en specifik produkt. Det kan man uppnå genom exempelvis att fler börjar använda en bildelningstjänst. I många fall finns det självklart anledning till att köra en större bil men det är positivt om utvecklingen kan gå i en riktning där det inte anses mindre trendigt att köra en småbil. Här har vi som biltillverkare ett stort ansvar i att fortsätta utveckla attraktiva bilar i mindre storlekar och att erbjuda andra hållbara mobilitetslösningar, säger han.

Bildelningstjänst på en ny nivå

Ett exempel på den nya hållbara mobiliteten är bildelningstjänsten KINTO Share som Toyota-koncernen lanserade förra året i flera delar av världen.

Inom KINTO erbjuds en rad olika tjänster, som bilpooler och bildelning, men också andra smarta lösningar för samåkning, såsom taxi, prenumerationsbaserat bilinnehav och smidig leasing.

I Sverige finns tjänsten ännu så länge tillgänglig i Stockholm, Göteborg och Malmö. En användare kan bland annat välja mellan att boka en bil enbart en timme eller för en obegränsad tid framåt. Så här långt finns 17 000 användare i Sverige.

KINTO Via varumärket KINTO har Toyota även lanserat flera andra mobilitetstjänster i olika delar av världen: • KINTO Flex är en flexibel leasingtjänst med kort bindningstid som innebär att kunden kan byta bilmodell när behovet ändras. • KINTO One är en mer traditionell leasingtjänst där allt utom bränsle ingår. • KINTO Ride är en typ av taxitjänst med fokus på bra pris och bekvämlighet medan • KINTO Join gör det möjligt för kollegor att hitta smidiga sätt att samåka.

