Intresset för vätgas har seglat upp som ett viktigt ämne på flera storpolitiska agendor. När EU:s nya vätgasstrategi presenterades i somras blev det tydligt att EU storsatsar i hopp om att få en grönare energi. Miljövänlig vätgas ska vara en av metoderna för EU att uppnå sitt mål att bli klimatneutralt till år 2050.

Också lokalt görs allt fler satsningar, ett exempel är Mariestad som har byggt världens första solcellsdrivna vätgastankstation och investerat i elva vätgasbilar.

Men vad är vätgas egentligen?

– Vätgas är vårt lättaste grundämne. Man pratar ofta om det som en energibärare, alltså någonting som ska förmedla energi åt oss. Kanske någonting som ska sättas i bilar, men också användas på andra sätt i samhället, berättar Göran Lindbergh, professor i kemiteknik, KTH.

”Kostnaden kommer att gå ner”

Vätgas kan framställas på ett klimateffektivt sätt, och utvecklingen inom området går fort.

– När man framställer det industriellt är det vanligast att man tar vatten och slår sönder det i väte och syre. Så vätgas kan man producera hur mycket som helst. Det här håller på att skalas upp, det betyder att kostnaden för vätgas kommer att gå ner. Från att vara ett ganska udda fordonsbränsle i dag så kommer det bli helt andra volymer, säger Johan Sandstedt, forsknings- och affärsutvecklare RISE.

En värld bortom utsläpp och begränsningar

Vätgastekniken är en del i Beyond Zero – Toyotas löfte om att bidra till en värld bortom utsläpp och begränsningar. För att diskutera syftet med Beyond Zero och frågor som finns kring framtidens mobilitet, bilbranschen och elektrifiering har Toyota tagit fram en videoserie där kunniga experter delar med sig av tankar och kunskap.

I serien förklaras bland annat hur vätgasbilar fungerar. För trots att vätgasen är i ropet är det få som vet vad vätgas är eller hur bränslecellstekniken funkar.

Vätgasen omvandlas till el

Vätgasbilen drivs helt av el, precis som en vanlig elbil. Men istället för att ha ett stort batteri som laddas med energi finns här istället en bränslecell. I den omvandlas vätgas till den el som behövs för att driva elmotorn. Det enda utsläppet som uppstår under körning är lite vatten.

– Förhoppningen är att antalet vätgasstationer sakta men säkert kommer att öka.

Det har nyligen annonserats att det svenska företaget REH2 kommer att bygga 24 nya vätgas-tankningstationer fram till 2025 med flera hundra miljoner i stöd från klimatklivet.

– Dessutom kommer ytterligare 8 stationer att byggas fram till 2023 genom det EU-finansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor – så nu börjar det att röra på sig, säger Fredrik Wigelius, försäljningschef på Toyota.

Eldriven bil som ”tankas” på några minuter

Den japanska biltillverkaren har lanserat den andra generationen av sin banbrytande vätgasdrivna bränslecellsbil. Mirai, som modellen heter, bygger på en helt ny plattform med en vidareutvecklad bränslecellsteknik som ger upp till 65 mils räckvidd med cirka fyra-fem minuters tankning.

– Att tanka en vätgasbil är som att tanka vilken bil som helst. Du sätter bara dit ett munstycke och klickar i det. Stationen och fordonet kommunicerar med varandra och några minuter senare klickar det till igen. Allt är väldigt odramatiskt, säger Fredrik Wigelius.

Tekniken är redan här

Det nykonstruerade bränslecellssystemet i Mirai har låg vikt och tillåter tillsammans med den nya plattformen att hela tre vätgastankar, som rymmer 5,6 kilo vätgas, kan ta plats. Det resulterar i noll utsläpp under körning.

– Vätgas går att producera lokalt och kan transporteras. Det är ett bränsle som är intressant för framtiden i alla möjliga applikationer i framtiden, inte bara i bilar utan också båtar och tåg, säger Fredrik Wigelius.

Vätgas kan bli en viktig lösning på de utmaningar samhället står inför när det gäller att fördela våra energiresurser jämnt över året och landet. Nu under vintern när det inte blåser så mycket och många vindkraftverk står stilla, finns en risk för effektbrist på flera håll. Och under sommaren när det blåser mer och energibehoven är mindre har vi istället en överkapacitet.

– Att då istället producera vätgas från elöverskottet under sommaren, skulle kunna ge oss ett lagringsbart elektrobränsle som är lätt att transportera och som kan omvandlas till el på vintern. Det kan användas till både bilar och tunga fordon som drivs av bränsleceller, men också till bostäder eller för att ladda batteribilar, säger Fredrik Wigelius.

Via Toyotas bildelningstjänst KINTO Share kan man i Stockholm redan idag testa tekniken, och hyra vätgasbilen Mirai.

– Det som är extra fiffigt med vår vätgasbil är att den har väldigt lång räckvidd och att den går fort att tanka, säger Fredrik Wigelius.

Läs mer om Beyond Zero och se samtalet om om vätgas här.