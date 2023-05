Innehåll från Tele2 Annons

SMS är en av få mediekanaler för kunddialog som har sett likadan ut i drygt 30 år. Den 3 december 1992 skickade den brittiske ingenjören Neil Papworth det allra första textmeddelandet med orden ”Merry Christmas” till sin chef och sedan dess har inte mycket ändrats. Men nu har teknikutvecklingen kommit ikapp och gett oss nästa generations meddelandetjänst: RCS (Rich Communication Services). Det är en ny standard som med fler funktioner och fylligt innehåll är tänkt att ta över efter SMS och MMS..

Fördelarna med SMS- och meddelandetjänster är många. För användaren känns kanalen angelägen och personlig och för företag eller organisationer som vill nå ut är det en stark kontaktväg – öppningsgraden för SMS är skyhöga 96 procent. En nackdel är dock att kommunikationen hittills har begränsats till text.

Men det förändras med RCS. Förutom att skicka text blir det nu möjligt att kommunicera med interaktiva inslag samt bild, ljud, grafik och video.

– Med RCS kan företag och offentliga verksamheter skapa ett mer varierat innehåll. Det innebär en mer personlig, tydlig och användarvänlig upplevelse. Möjligheterna är oändliga, säger Rickard Israelsson.

RCS tar kommunikationen till nästa nivå på flera sätt:

En rikare och mer engagerande upplevelse för mottagaren

Utöver text gör RCS det möjligt att skicka interaktiva inslag, ljud och video. Dessutom kan RCS hantera gruppchattar och delade bildskärmar samt erbjuder möjligheten att hålla ihop hela kommunikationsflöden direkt i meddelandeappen.

Verifierade avsändare ger ökad säkerhet

Säkerheten online blir allt viktigare i det digitala samhället. Phishing- och bedrägeriförsök ökar stadigt. Genom RCS-tekniken kan operatörerna med unika ID-nummer säkerställa att avsändaren är just det företag eller den offentliga verksamhet som mottagaren har godkänt att få kommunikation från.

Färre appar behövs när allt kan lösas i ett och samma flöde

Strömlinjeforma kundupplevelsen direkt i meddelandeappen. Bekräfta bokningen, checka in på flyget, spåra ditt paket eller chatta med en kundservice. Att RCS håller ihop hela kommunikationsflöden är smidigt i flera situationer. Tack vare RCS behövs inte längre ett stort antal appar för att sköta vardagen. I förlängningen kan det innebära att vi i stället för via separata appar interagerar mer och mer med företag via konversationer – en utveckling där det redan finns föregångare, som exempelvis de stora kinesiska chatt-apparna.

Meddelanden blir en integrerad del av CRM-systemet.

RCS-konversationerna och den data som genereras i dialogen med kunder och medborgare kan också integreras med företagets CRM-system. Genom API-integrationer kan en rad funktioner läggas till, exempelvis chattbotar och kundservice. Det går att också koppla valen som görs i meddelandeappen till självserviceportaler eller e-handelsplattformar.

Möjlighet till merförsäljning direkt i meddelandeappen

Öka konverteringen genom att minska antalet interaktioner för kunderna. Köpresan blir betydligt kortare när användaren kan klicka hem en produkt direkt i meddelandeappen, istället för att klicka på en länk för att besöka företagets sajt.

På Tele2 Företag ser man med spänning fram emot hur RCS kommer att utveckla vårt digitala landskap i framtiden.

– Hur vi väljer att nyttja meddelandeappen, och egentligen då själva dialogen med kunder och medborgare, kommer att förändras över tid. Beroende på syfte och typ av verksamhet blir dialogen i appen en plats för kundvård, lojalitetsskapande, merförsäljning, kundservice, support, kalender och erbjudanden – där både en hel köpresa, och ett ärende kan lösas utan att man behöver slussas vidare, avslutar Rickard Israelsson.

