Så kan Tele2 bidra med nytta till kunder och medborgare

När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp är varje sekund avgörande. Bara en av tio överlever utanför sjukhuset. Men om hjärt-lungräddning och elektronisk hjärtstartare kan sättas in direkt stiger överlevnadschansen till mellan 50 och 70 procent. Utmaningen är att få hjälpen att komma fram i tid.

Den västsvenska startupen Everdrone har fokuserat på dessa livsavgörande sekunder och skapat en lösning baserad på det senaste inom drönarteknik, telekom och IoT: Autonoma drönare som i kamp mot klockan flyger ut medicinsk utrustning – exempelvis hjärtstartare – till människor i nöd.

Ett uppmärksammat fall inträffade i december 2021, då Everdrones drönarteknik räddade livet på en 71-årig man i Trollhättan som hade fått hjärtstopp.

En annan tillämpning med potential är att kunna bidra med ögonblicksbilder från olycksplatser innan något annat utryckningsfordon hunnit fram – som stöd för räddningstjänst och vårdpersonal, men också för polisutredningar och försäkringsärenden.

– Alla situationer där varje sekund räknas är vårt arbetsfält. Vi opererar i ett tidsspann där de traditionella blåljusföretagen idag saknar förmåga, med kapacitet inom 0-3 minuter, säger Everdrones vd Mats Sällström.

Everdrone grundades 2017 av Mats Sällström och serieentreprenören och utvecklaren Maciek Drejak, som i dag är mjukvaruchef på bolaget.

Det hela började 2016 då Maciek Drejak var på jakt efter en ny utmaning. Tidigare hade han utvecklat sömnappen SleepCycle och flera spel, men den här gången ville han skapa något som bidrog till samhällsnytta.

Idén föddes att bygga en drönare som kan assistera sjukvården vid snabba utryckningar till svårtillgängliga platser. Han började att experimentera och skapade en första prototyp.

– Vi började med att lösa ett antal tekniska utmaningar, som att garantera stabilitet och navigation med GPS och kameror. Viktigt var också att få till en stabil kommunikationslänk med lämplig partner, säger Mats Sällström.

Valet föll på ett IoT-upplägg från Tele2 där kommunikationen går över det öppna 4G-nätet. Det har visat sig fungera utmärkt.

– Det var ett strategiskt beslut att använda befintlig samhällsinfrastruktur för kommunikationslänken, i stället för en egen lösning. Lösningen från Tele2 är robust och heltäckande och möter våra krav på hastighet och bandbredd, säger Mats Sällström.

– Och när 5G blir mer utbyggt är det ett naturligt nästa steg att växla upp tillsammans med Tele2, fortsätter han.

När tekniken var på plats vidtog arbetet med att utveckla tjänster, logistik, affärsupplägg och en fungerande leveransorganisation för att möta kundbehoven.

I dag används Everdrones tjänster – efter ett lyckat första försök i Kungälv och Göteborg 2020 – i hela Västra Götalandsregionen. Där står fem drönare redo att rycka ut parallellt med ambulanserna. Förutom hjärtstartare kan drönaren bära läkemedel och utrustning för misstänkta överdoser, förgiftningar eller allergiska reaktioner.

Andra kunder är Östersunds kommun, Region Nordjylland i Danmark samt sjukvårdsprojekt i både Frankrike och Storbritannien. Kön med intressenter blir allt längre och enligt Mats Sällström är alla blåljusorganisationer – ambulans, polis, brandkår och räddningstjänst - potentiella användare. Planer finns nu att licensiera ut plattformen och expandera internationellt.

– Jag tror att det finns många där ute som tittar nyfiket på vad vi gör, säger Mats Sällström.

En aktör som följer Everdrones resa med stort intresse är samarbetspartnern Tele2.

– Det är otroligt häftigt att få vara med och göra skillnad för vanliga människor och hjälpa till med att ta lösningen ut i världen. Det här är på riktigt och ytterst handlar det ju om samhällsnytta och om att rädda liv, säger Anders Jutered, kundansvarig på Tele2 IoT.

Mats Sällström ser långsiktigt på samarbetet med Tele2 som är en viktig partner.

– Tele2 är väldigt bra på att förstå våra behov och hur vi kan förbättra vår verksamhet. Att ha den här typen av samarbete med en stor mobiloperatör som kan erbjuda stabil och säker uppkoppling i Sverige och globalt är en viktig milstolpe, och en förutsättning för vår expansion, avslutar han.

Så kan Tele2 bidra med nytta till kunder och medborgare

Så fungerar Everdrones teknik

Larmet går – Everdrones drönare lyfter och navigerar med hjälp av GPS-data och kameror till olycksplatsen.

Flygningen sker autonomt, men drönaren står hela tiden i kontakt med markcentralen, där en operatör är redo att ta över manuellt vid behov.

Operatören bekräftar leveransplatsen och vinschar ner utrustningen på ett säkert sätt.

Everdrones nuvarande drönare är en modifierad multirotormodell från företaget DJI, och är utrustade med en egen hård- och mjukvara för autonomi och driftsäkerhet. Kommunikationen med markcentralen sköts än så länge via Tele2:s 4G-nät.

Drönarnas sim-kort är upplagda i Tele2s plattform där de kan följas i realtid via olika verktyg. Om problem skulle tillstöta kan Everdrone gå in och se avvikelser samt sätta upp automatiseringar så att det kan gå ut larm via till exempel sms eller e-post.