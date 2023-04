Innehåll från Stockholms Handelskammare Annons

Young Visioneers – nätverket för dig med ambitioner att leda i näringslivet

Nätverket Young Visioneers är en av Stockholm Handelskammares nya nätverksgrupper. De är designade och skapade av Stockholms Handelskammare, tillsammans med nätverksledare. En av dem är Jenny Boberg.

– Young Visioneers vänder sig till yngre personer som vill stärka sig i sitt ledarskap. Det finns i dag många unga talanger med stort driv och lust där man som chef redan nu kan se kommer utvecklas till framtida ledare inom näringslivet, säger Jenny Boberg, som har jobbat med entreprenörer, communities och nätverk i tio år.

– De behöver möjlighet att utveckla sig själva tillsammans med andra. Då underlättar det om de får tillgång till kontakter, fördjupad kunskap och möjlighet att träffa likasinnade i ett forum där de samlas kring en gemensam sak. Att ha öppna, transparenta samtal med andra är en otroligt kraftfull sak och kan ge fantastiska resultat.

I och med att Stockholms Handelskammare har ett unikt kontaktnät och är en stark länk mellan näringslivet, staden och politiken finns möjligheten för deltagarna att driva frågor vidare och påverka på riktigt, konstaterar hon.

En investering som ger nytta

Men vilka är fördelarna för företagen och de unga talangernas chefer?

– Företagen måste ju hänga med i utvecklingen. Att då investera i unga visionärer med driv ger tusen gånger tillbaka. För många unga i dag är det viktigt att göra skillnad och arbeta med meningsfulla saker. Genom att ge dem rätt verktyg kan också bolaget och affären utvecklas, säger Jenny Boberg.

– När de unga talangerna får möjlighet att bygga ett starkt nätverk redan under de första åren av sin karriär, kan de snabbare skapa förändringar och nytta för företaget. Du skapar också en lojalitet mellan dig och din unga medarbetare.

Inspiration till fortsatt karriär

Nätverksgruppen kommer att bestå av cirka 15 personer som följs åt under ett år. Stockholms Handelskammare sätter samman gruppen, så att det blir en bra mix av deltagare där alla får maximalt utbyte. Sedan träffas gruppdeltagarna sex gånger per år och cirka tre timmar per tillfälle.

I nätverket Young Visioneers är fokus att hitta sätt att stärka de unga talangernas ledarskapsförmågor och möjlighet att påverka, för att på så vis bidra till inspiration för deras fortsatta karriär.

– Under nätverksträffarna kommer deltagarna bland annat få ta del av föreläsningar, samtal och workshops kring megatrender inom arbetslivet, successtories, förändringsledning, kommunikation, personlig utveckling och ledarskap.

Young Visioneers – nätverket för dig med ambitioner att leda i näringslivet

Young Visioneers Nätverket Young Visioneers är särskilt skapat för dig som är i början av din karriär och med ambitionen att bli en framtida ledare inom näringslivet. • Skräddarsydd nätverksgrupp med personer som matchar dina behov och mål • Inspirerande samtal och workshops • Sex nätverksverksträffar (halvdagar) • Externa föreläsare med innehåll framtaget för att passa just er grupp 24 500 kronor/år (ex moms) för Stockholms Handelskammares medlemmar. 36 500 kronor/år (ex moms) för icke medlemsföretag. Deltagandet i nätverket är personligt och kan inte överlåtas.