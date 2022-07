Innehåll från Stockholms Handelskammare Annons

Läs mer om nätverket Young Visioneers

Nätverket Young Visioneers är ett av Stockholm Handelskammares fyra nya nätverksgrupper. Nätverken är designade och skapade av Stockholms Handelskammare och deras experter, tillsammans med erfarna nätverksledare. En av dem är Jenny Boberg.

– Young Visioneers vänder sig till yngre och samhällsintresserade personer som vill påverka framtiden. Det finns i dag många unga talanger med stort driv och lust att påverka till det bättre, säger Jenny Boberg, som har jobbat med entreprenörer, communities och nätverk i tio år.

– De behöver möjlighet att utveckla sig själva tillsammans med andra. Då underlättar det om de får tillgång till kontakter, fördjupad kunskap och möjlighet att träffa likasinnade i ett forum där de samlas kring en gemensam sak. Att ha öppna, transparenta samtal med andra är en otroligt kraftfull sak och kan ge fantastiska resultat.

I och med att Stockholms Handelskammare har ett unikt kontaktnät och är en stark länk mellan näringslivet, staden och politiken finns möjligheten för de unga deltagarna att driva frågor vidare och påverka på riktigt.

En investering som ger nytta

Men vilka är fördelarna för företagen och de unga talangernas chefer?

– Företagen måste ju hänga med i utvecklingen. Att då investera i unga visionärer med driv ger tusen gånger tillbaka. För många unga i dag är det viktigt att göra skillnad och arbeta med meningsfulla saker. Genom att ge dem rätt verktyg kan också bolaget och affären utvecklas, säger Jenny Boberg.

– När de unga talangerna får möjlighet att bygga ett starkt nätverk redan under de första åren av sin karriär, kan de snabbare skapa förändringar och nytta för företaget. Du skapar också en lojalitet mellan dig och din unga medarbetare.

Inspiration till fortsatt karriär

Nätverksgruppen kommer att bestå av cirka 15 personer som följs åt under ett år. Stockholms Handelskammare sätter samman gruppen, så att det blir en bra mix av deltagare där alla får maximalt utbyte. Sedan träffas gruppdeltagarna sex gånger per år och cirka fyra timmar per tillfälle.

I nätverket Young Visioneers är fokus att hitta sätt att stärka de unga talangernas ledarskapsförmågor och möjlighet att påverka, för att på så vis bidra till inspiration för deras fortsatta karriär.

– Under nätverksträffarna kommer deltagarna bland annat få ta del av föreläsningar, samtal och workshops kring megatrender inom arbetslivet, successtories, förändringsledning, kommunikation, opinionsbildning och agenda setting. En extern föreläsare bjuds in till varje träff.

Skicka in din intresseanmälan direkt

Det här Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare är en modern, oberoende näringslivsorganisation, grundad 1902.

Är partipolitiskt obunden och agerar utan vinstintresse för att öka huvudstadsregionens attraktivitet för både företag och människor.

Genom partnerskap med medlemsföretagen påverkar vi tillsammans regionens framtid till det bättre.

Samlar beslutsfattare inom näringslivet och politiken på en unik arena där medlemmarna får träffar och samverkar med många av Sveriges största företag och aktörer.

På uppdrag av regeringen utfärdar Stockholms Handelskammare viktiga handelsdokument och rådgivning som hjälper svenska företag att ta sig ut på den globala marknaden.

Erbjuder hjälp med kommersiell tvistlösning och förenklat tvisteförfarandeför företag via Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, SCC.

Erbjuder digital och fysisk deponering av företags källkoder eller andra företagshemligheter som en oberoende tredje part.