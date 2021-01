Innehåll från Södertälje Science Week Annons

Sänds: Tor 4/2, 11.00–12.30

Medverkande: Daniel Kärrlander, Mechanical Design Engineer, Plejd, Victor Strimfors, projekledare, Södertälje Science Park

Arrangör: Södertälje Science Park

Funderar du på hur 3D-printing kan användas som ett verktyg för produktutveckling? Vill du vara med i en snabb och interaktiv process för att utveckla en idé på så lite som 90 minuter? Vi diskuterar först hur 3D-printing används på Plejd och kastas sedan in i en interaktiv onlinebaserad workshop där du får ett smakprov på en snabb metod för produktutveckling som kallas Design Thinking. Under workshopen utvecklar vi en idé baserat på användarens behov, för att så effektivt som möjligt kunna ta fram en produkt som kan nå marknaden och få genomslag. Metoden går snabbt, den är lättsam och kastar dig rakt in i kreativt tänkande.

Vill du ställa en fråga klicka här