Så kan du sänka företagets energikostnad

– Det här är en trend som vi tror kommer att öka. Kunderna, såväl privata som företag, blir allt mer medvetna om elkostnader samtidigt som de vill bidra till en bättre värld. Då är det här ett bra sätt, säger Anton Uppströmer, företagsrådgivare på Skellefteå Kraft.

Att kunskapen och medvetenheten generellt ökar ligger också i linje med det energipolitiska målet att ställa om till ett 100 procent förnybart energisystem till 2040.

– De förnybara energikällorna ingår i ett naturligt kretslopp och tar aldrig slut – till skillnad mot de ändliga fossila bränslena. Så om vi ska nå målen är det just sol, vind och vatten vi måste satsa på.

Avkastning på produktionen

I dag ökar den förnybara elproduktionen i Sverige, men solenergin står än så länge för en relativt liten andel.

– Potentialen är å andra sidan stor och satsningarna på solkraft är därför många. Det är en positiv utveckling som måste fortsätta, säger Anton Uppströmer.

Skellefteå Kraft har valt att ha en drivande roll i klimatomställningen och 100 procent av deras el kommer från förnybara energikällor. Genom att allt fler installerar en egen anläggning som producerar el bidrar även det till ett långsiktigt hållbart energisystem.

– Vi tycker att det är bra eftersom det bidrar till att sänka konsumtionen. När vi på Skellefteå Kraft köper överskottet matar vi ut det på elnätet. Ägaren får med andra ord avkastning på den egna produktionen – mer pang för pengarna. Samtidigt innebär tillskottet i elnätet att vi kan anpassa den reglerbara produktionen till andra tillfällen, till exempel på vinterhalvåret då vi har färre soltimmar.

Många frågar om egen produktion

Den som installerar en mindre solanläggning på till exempel en villa är oftast en mikroproducent, det vill säga en mindre elproducent. Det innebär att du slipper betala elnätsavgiften för ditt inmatningsabonnemang till nätägaren. Det finns även bidrag att söka – solcellsstöd eller rotavdrag.

Men för att bli mikroproducent ställs också vissa krav: elanläggningen ska ha en huvudsäkring på max 63 ampere och inmatningseffekten får vara högst 43,5 kilowatt. Som mikroproducent ska du även producera mindre el än du förbrukar under ett kalenderår. Producerar du mer räknas du som kommersiell småskalig producent.

– Att producera mindre än du förbrukar kanske låter konstigt, men faktum är att de flesta har i dag inget sätt att lagra elen så att den kan användas under vintern. Då kan man istället sälja överskottet från produktionen under de ljusa månaderna och använda inkomsten till att betala elen under vinterhalvåret, när anläggningen inte producerar lika mycket. Många väljer att kombinera en egen anläggning med ett elavtal från till exempel Skellefteå Kraft. På så sätt får de alltid 100 procent förnybar el, även om all el inte kommer från dem själva, säger Anton Uppströmmer.

Han ser nu att intresset för egen produktion ökar stadigt, det kommer fler och fler frågor från kunder som vill veta hur detta fungerar.

– Som elbolag har vi ett stort ansvar för att göra det enkelt för våra kunder och hjälper gärna till och ger råd längs vägen. Vi erbjuder även avtal kring egen produktion och säljer produktionsanläggningar till både privatkunder och företag. För oss är det bara positivt om våra kunder är med oss i omställningen till ett förnybart energisystem. Det finns mycket kraft i att göra jobbet tillsammans.

