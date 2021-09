Läs mer om Siemens inductionAir Plus här.

Vem vill inte ha nya möjligheter, chans att tänka nytt och möjlighet till maximal flexibilitet?

Det har länge varit en svår ekvation när det kommer till att göra om sitt kök vare sig det handlar om i en lägenhet eller i ett hus.

– Alla som gjort om ett kök vet att det alltid finns saker som man måste förhålla sig till. Och ventilationen från spisen har länge varit en sådan begränsning, säger Lina Uhlén och tillägger:

– Fram till nu.

Med fläkten inbyggd i hällen begränsas du inte längre av placeringen av vägg- eller takfläkt, på så sätt skapas helt nya möjligheter.

– Siemens inductionAir Plus har en banbrytande teknik som är så intuitiv att den förändrar ditt hem. Den förenklar din vardag samtidigt som du inspireras till en enklare livsstil, säger Lina och fortsätter:

– Tack vare att fläkten är integrerad i induktionshällen behöver du inte längre ta hänsyn till plats för en stor fläktkåpa eller liknande. Det öppnar upp för helt nya möjligheter.

Siemens inductionAir Plus kan placeras nästan var som helst, även under lutande tak eller framför ett fönster, och med kolfilterlösningen blir möjligheterna obegränsade.

– Det är en mycket elegant lösning som gör att du med fördel kan arrangera en öppen planlösning med ditt kök och därmed ha möjlighet till ett nytt socialt umgänge, säger Lina Uhlén på Siemens vitvaror.

Flexibla inductionAir Plus är designad för att passa alla köks- och fläktlösningar. Hällen kan integreras i alla standardkök, hällen finns i tre storlekar; 80, 70 och 60 centimeter bredd, där 70-modellen passar i 60 centimeter underskåp.

Siemens inductionAir Plus är enkel att rengöra. All eventuell vätska samlas upp i en behållare som enkelt kan lyftas upp och tömmas.

På Siemens inductionAir Plus är fläktöppningen som är placerad i mitten av hällen väldigt liten, vilket maximerar ytorna för värmezoner och gör att hela hällen går att använda.

Den effektiva inbyggda fläkten tar bort ånga, fett och oönskad lukt där den skapas. Fläkten är dessutom utrustad med en inbyggd ”os-näsa” – climateControl. Denna mäter ångintensiteten och fettinnehållet under tillagningen och justerar fläktstyrkan automatiskt därefter.

– Rent tekniskt är det en utmärkt lösning och detta gör att fläkten kan få bort oset snabbt och effektivt. Fläkten är mycket tyst vilket gör att det aldrig är problem att föra samtal när man lagar mat, säger Lina.

Siemens inductionAir Plus ger dig nya möjligheter att skapa ett kök som passar in i din dröm.

Själva hällen har många intelligenta funktioner, bland annat finns sensorer som säkerställer att inget bränns vid.

– Funktionerna hos hällen gör livet mindre stressat. Man ställer in en sak och sedan sköter den sig nästan helt själv, säger Lina Uhlén.

En annan fördel med inductionAir Plus är användarvänligheten. Eventuellt spill samlas upp i två vätskebehållare, oftast räcker det att torka av under fettfiltret. Fläkten i sig är vattentät och fettfiltret kan enkelt rengöras i diskmaskinen.

Med Siemens inductionAir Plus kan du enkelt ge ditt kök mer frihet.

För oavsett om du har en stor eller liten familj, om du vill kunna samla familj och vänner i köket eller om du vill laga mat samtidigt som du vill kunna prata eller till och med titta på en efterlängtad Netflix-serie så har Siemens lösningen.

Den tysta, effektiva, smarta och hyllade inductionAir Plus kommer göra att du kan njuta av de speciella stunderna i livet med vänner på ett avslappnat sätt.

– Det är en produkt som förenklar vardagen för alla, avslutar Lina Uhlén, utbildningsansvarig för Siemens vitvaror.

Läs mer om Siemens inductionAir Plus här.

Smarta funktioner hos Siemens inductionAir Plus

fryingSensor Plus

Denna mäter pannans temperatur under hela tillagningen så att maten inte bränns vid och ser till att hällen håller en konstant temperatur under hela stekningen. Ser till att du får samma fina yta på alla pannkakor du steker - från den första till den sista.

cookingSensor Plus

En sensor som fästs på en kastrull och kommunicerar med hällen. Kokzonen ger en signal när önskad temperatur uppnåtts, sedan håller hällen temperaturen konstant under hela processen. Perfekt om du ska fritera och vill att temperaturen ska vara konstant.

climateControl

Finns integrerad i fläkten och justerar automatiskt fläktstyrkan efter mängden ånga. För ett behagligare klimat i köket med friskare luft och mindre brus.

Flexible kontroll i din mobil

Med gratisappen Home Connect kan du koppla upp din Siemens inductionAir Plus så att du får helt nya möjligheter. Styr din inductionAir Plus via din telefon eller surfplatta, skicka kommandon direkt till hällen och sätt på fläkten utan att resa dig från soffan. Du kan dessutom få notis när fettfiltret behöver rengöras och när det är dags att byta eventuella kolfilter, samt kontrollera att hällen är avstängd när du gått hemifrån.