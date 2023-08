Innehåll från SEB Annons

Vinsten i fjolårets upplaga av The Next Awards ger fortfarande ringar på vattnet för Reselo, som har utvecklat ett biogummi baserat på restprodukter från skogsindustrin. Företaget har utökat teamet, slutfört en finansieringsrunda och håller på att testa gummit tillsammans med sko- och däcktillverkare.

– Den viktigaste effekten av priset är publiciteten. Förut fick man kämpa för att komma innanför dörren. Nu finns en helt annan förförståelse för vad vi håller på med. Det har underlättat väldigt mycket, säger Henrik Otendal, vd för Reselo, som 2022 vann The Next Awards i kategorin New Ideas.

En annan påtaglig effekt är att Reselo har fått inkommande förfrågningar från folk som har läst om företaget. Det förekom inte innan priset.

– Det som är mest överraskande är den stora och uthålliga genomslagskraften som priset lett till. Där har SEB varit duktiga på att hålla intresset uppe. Det har snart gått ett år sedan finalen och vi ser fortfarande ringar på vattnet, säger han.

Sedan fjolårets final som avgjordes i september har Reselo tagit flera steg på sin tillväxtresa.

– Vi har skalat upp verksamheten och anställt folk. Vi har en fin pipeline med projekt och kör även konkreta materialanpassningsprojekt tillsammans med potentiella kunder. Vi har också stängt en liten finansieringsrunda, där vi inte minst tack vare SEB-uppmärksamheten lyckades attrahera intresse från ett antal affärsänglar och investerare, säger Henrik Otendal.

Reselos biogummi kan ersätta fossilbaserat gummi och naturgummi, som båda har negativa klimat- och miljöeffekter. Ett av materialanpassningsprojekten görs tillsammans med en skotillverkare.

– Vi har tagit fram prototyper och nu jobbar vi med att ta fram en riktig sula, finjustera receptet på gummiblandningen, produktionsanpassa materialet och genomföra tester så att det verkligen håller slitagemässigt.

Tester pågår också tillsammans med en däcktillverkare.

Nästa stora steg handlar om att hitta kapital för att skala upp produktionen ordentligt. Planen är att tillverkningen läggs vid exempelvis ett pappersbruk för att minimera miljöpåverkan genom närhet till råvaran.

– Vi blir antingen hyresgäst och bygger produktionen själv eller så gör vi det tillsammans med pappersbruket. De vi pratar med har lite olika approach, en del vill bara hyra ut sina lokaler, andra vill göra det tillsammans och vara med på vår resa, säger Henrik Otendal.

The Next Awards The Next Awards är SEB:s pris för att hylla hållbart entreprenörskap. Det delas ut i tre kategorier New Ideas som hyllar nytänkande idéer och initiativ, Transformation som lyfter fram företag som ställer om för en hållbar framtid och det tredje priset Community går till föreningar och organisationer som gör skillnad genom att lösa olika samhällsproblem.

