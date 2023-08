Rafael Bermejo och Stiftelsen IFS belönades i fjol med SEB:s utmärkelse The Next Awards i kategorin Community. Det var en påtagligt rörd pristagare som i september 2022 äntrade Konserthusets scen för att ta emot priset. Nu nästan ett år senare reflekterar han över vad det har inneburit.

– När någon klappar en på axeln och säger att man gör något bra manas man också till eftertanke. Priset handlar inte bara om oss som organisation utan var också ett erkännande av den här gruppens företagsamhet, säger han.

När Rafael Bermejo la ut en post om priset på LinkedIn var det många företagare med utländsk bakgrund, som kommenterade att det var fantastiskt och välförtjänt. Även Kungen, som är beskyddare av Årets Nybyggare, tog i ett tal upp Next Awards-priset och sa att det var välförtjänt.

– När man får ett pris ska man leva upp till de förväntningar det innebär. Det gör att vi har stått lite på tå. Det finns förväntningar på att vi ska vara duktiga, så omedvetet skärper man sig lite, säger Rafel Bermejo.

Något som överraskade honom var hur SEB, även efter prisutdelningen har fortsatt att jobba med att synliggöra utmärkelsen.

– I den bemärkelsen tycker jag att vi i större utsträckning än tidigare har uppmärksammats av näringslivet. Det är en viktig aspekt för oss som jobbar med att bygga broar mellan våra Nybyggare och näringslivet.

Som vinnare av Community-priset tilldelades stiftelsen IFS också en prissumma på 250 000 kronor. Det har inneburit att Rafael Bermejo har kunnat utveckla organisationens kommunikation. Han har bland annat låtit ta fram en ny logotyp, som ersätter den version som han själv tog fram i Powerpoint i slutet av 1990-talet. Rafael har också initierat en ombyggnad av den databas med kandidatinformation, som har använts sedan den första prisutdelningen.

– Sammantaget var det här som en nytändning för mig. Nu har jag vågat tillåta mig själva att tänka större, att det är dags att ta nästa steg för att utveckla priset, säger Rafael Bermejo.

The Next Awards

The Next Awards är SEB:s pris för att hylla hållbart entreprenörskap. Det delas ut i tre kategorier New Ideas som hyllar nytänkande idéer och initiativ, Transformation som lyfter fram företag som ställer om för en hållbar framtid och det tredje priset Community går till föreningar och organisationer som gör skillnad genom att lösa olika samhällsproblem.