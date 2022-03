Innehåll från Schaeffler Annons

– Om du vill bli framgångsrik måste du skapa innovativa lösningar. Vi har varit en nyckelleverantör till fordons- och industrisektorn i mer än 75 år och vi vill nu hjälpa våra kunder att forma framtiden för mobilitet och rörelse på samma framgångsrika sätt. Vi gör det genom datadrivna lösningar med stöd av AI, säger Erik Askensjö, Managing Director, Schaeffler Sverige.

Vägen mot industri 4.0

Schaeffler har utformat en tydlig AI-strategi för att stötta sina kunders resa mot Industri 4.0-verksamheten. Det gör att företaget kan tillhandahålla smartare produkter som kommer med ökad prestanda och funktionalitet.

– Vi strävar hela tiden efter att stärka konkurrenskraften för våra produkter och utöka vårt utbud av digitala tjänstelösningar. Det gör att vi kan tillhandahålla överlägsna lagerprodukter för exempelvis robotik, vind och gruvdrift baserat på inbäddad artificiell intelligens. Vi lyckades också berika vår analoga kompetens i världsklass inom lagerteknik med digitala analystjänster i molnet. Ett utmärkt exempel är OPTIME, där vi erbjuder branschledande tillståndsövervakningstjänster till våra kunder. Ett annat exempel är kraven från den framväxande marknaden för autonom körning, som i vårt samarbete med Intel MobilEye där vi industrialiserar självkörande chassin, fortsätter Erik Askensjö.

Ett viktigt mål med digitalisering och AI för Schaeffler är att skapa tydliga mervärden och ligga i framkant inom den nya teknologin. Därför arbetar Schaeffler kontinuerligt med att utveckla mer hållbara och intelligenta lösningar som möter kundernas nya behov. För att uppnå detta har Schaeffler ett stort team av FoU- och dataexperter som ständigt arbetar med innovationer för att stärka konkurrenskraften av produkterna och utöka utbudet av digitala tjänstelösningar.

Framtidens lösningar är digitala

Schaeffler, som är en ledande global fordons- och industrileverantör, är känt för sina innovationer, och företaget vill fortsätta vara den föredragna partnern för sina kunder i framtiden.

– Det är därför vi på Schaeffler alltid är i rörelse. Framtiden är digital och det är vi också: Digitalisering är en nyckelfaktor i vår företagsstrategi ”Roadmap 2025”. Till exempel har vi lämnat in cirka 2000 patentansökningar till det tyska patentverket per år under de senaste åren. Detta gör oss till en av de tre mest innovativa företagen i Tyskland. Innovation har alltid funnits i vårt DNA och genom att nu använda AI och den så kallade digitala tvillingteknologin kan vi bidra till ökad hållbarhet, tack vare längre livslängd och längre serviceintervall, avslutar Erik Askensjö.

Om Schaeffler

Schaeffler Group är en global verksam leverantör till fordons- och tillverkningsindustrin och har i mer än 75 år tillhört pionjärerna med banbrytande uppfinningar och utvecklingsarbete inom rörelseteknik och mobilitet. Med sina innovativa tekniska lösningar, produkter och tjänster utgör Schaeffler en tillförlitlig partner för företag som vill göra rörelseteknik och mobilitet effektivare, intelligentare och hållbarare.

För mer information: www.schaeffler.se