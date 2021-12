Pandemin tvingade företagen att lägga in en högre växel i sin digitaliseringsresa och synliggjorde bristen på rätt kompetens.

– Att skicka hem sina medarbetare och samtidigt kräva att de skulle fortsätta ta lika bra hand om sina kunder blev ett stålbad för många företag oavsett storlek. Salesforces molnlösning blev den självklara lösningen för många, menar Christian Conradsen, Country Leader Alliances & Channels på Salesforce i Sverige.

Salesforce är störst i världen på datadriven hantering av kundrelationer och techjättens molnbaserade plattform används av 150 000 företag globalt. Företaget har fördubblat sin omsättning varje år i över 20 år och betraktar Sverige som en av sina viktigaste tillväxtmarknader.

– Det är en utmaning att hänga med och möta den stora efterfrågan som vi ser. Under de senaste åren har vårt ekosystem av partners och kunder mer än fördubblats. Mycket går tillbaka till pandemin. Om företagens digitaliseringsagenda tidigare sträckte sig över fem år, skulle allt plötsligt ske på fem månader.

Och – som på många tillväxtmarknader – är brist på rätt kompetens en flaskhals.

– Kunderna har inte längre tid att vänta, konstaterar Christian Conradsen.

Därför bedriver Salesforce i samarbete med Academic Work en tolv veckors utbildning kallad Academy for Salesforce. Just nu pågår intagning till den fjärde kullen. Till följd av det stora suget efter Salesforcekompetens fördubblas antalet platser från 20 till 40 och utbildningen ska genomföras fyra gånger om året.

– Varje dag, varje vecka frågar våra partners oss ”hur hittar vi rätt talang och rätt folk?”

Det är en alltför kortsiktigt ställd fråga, menar Christian Conradsen:

– Hade talangerna funnits hade de redan rekryterats. De sitter inte i ett okänt hål någonstans i Sverige och väntar på att bli upptäckta. Frågan man bör ställa sig är i stället ”hur skapar vi ny talang?” Där kommer Academy for Salesforce in, det handlar inte om att hitta talang utan om att skapa mer.

Utbildningen är skräddarsydd för Salesforces kunder och partners. Företagen som anlitar konsulter från programmet är bland andra Accenture, Columbia Road, Xceed, TietoEVRY, Santander och Tele2.

Deltagarna får under tolv veckors utbildning i ”remote bootcamp”-format lära sig det som krävs för att bli produktiva applikationskonsulter på Salesforces plattformar. I programmet behandlas såväl CRM som domän och arbetssätt för att hantera både kundernas förväntningar och de tekniska aspekterna.

Efter examen anställs deltagarna som konsulter hos Academic Work med uppdrag hos ett av Salesforces partnerbolag i Sverige eller Norge. Konsulterna kommer, tillsammans med it-arkitekter och utvecklare att arbeta med att anpassa plattformen efter kunders behov samt utbilda användare i plattformen.

Den ökade användning av molntjänster kommer att leda till 9,3 miljoner nya jobb och 1 600 miljarder USD i ökad omsättning för världens molnanvändare år 2026. Det spår analysföretaget IDC i en ny studie genomförd på uppdrag av Salesforce.

Enbart i Sverige handlar det om 43 400 nya jobb och 140 miljarder kronor, förklarar Christian Conradsen.

– Ekosystemet omfattar alla som kommer i direkt kontakt med Salesforces teknologi, vare sig det är som användare på ett kundföretag, konsult på ett partnerföretag som hjälper till med implementering och systemintegration eller som apputvecklare. Tiotusentals svenskar kommer i kontakt med våra plattformar varje dag.

Salesforce och Academic Work planerar att inleda samarbete med högskolor, universitet och studentkårer för att värva ny talang och samarbeta i form av kurser som leder till certifiering på Salesforces plattformar, berättar Christian Conradsen.

– Vi ska bli duktigare på att tala om för studenterna att man kan bygga en bra karriär som managementkonsult på en prestigefirma genom att ha kompetens inom Salesforces teknologi.

Men Academy for Salesforce lockar även kandidater som redan jobbat några år och kanske funderar på att byta bana.

Ett exempel är Johan Efverström som har studerat ekonomi, varit mäklare och arbetat flera år inom säljbranschen men aldrig känt att han hamnat helt rätt. När han fick upp ögonen för Salesforce Academy såg han sin chans att byta karriär.

– Nästan alla stora bolag använder Salesforce på något sätt. Det finns otroligt mycket man kan göra med plattformen och efterfrågan på kompetensen ökar hela tiden.

Johan beskriver utbildningen på AW Academy som en perfekt grund som öppnar många dörrar. Just nu pågår intagning till 2022 och antalet sökande till de 40 platserna uppgick veckan före jul till drygt 700.

