Kläder stod i fokus under årets Cyber Week, som bjöd på högre priser och lägre rabatter än tidigare år. Lösningen stavas avbetalning.

Årets upplaga av Salesforces rapport kring Cyber Week visar ändrade köp- och betalningsbeteenden hos en miljard konsumenter världen över. Trafiken via mobila enheter steg till rekordsiffran 73 procent av all digital trafik under veckan och svarade för 55 procent av alla inköp.

Användningen av AI-driven handel slog också nya rekord och AI-stödda rekommendationer och tips drev 9 procent av all handel globalt under Cyber Week. De konsumenter som baserade sina inköp på AI-drivna råd handlade för i genomsnitt 12 procent mer än de som inte gjorde det.

– Det här visar att AI fungerar genom att bidra till produktrekommendationer som motsvarar vad kunderna letar efter, i rätt butik och i rätt tid. Det säger Frank Rombouts, ansvarig för e-commerce på Salesforce i Sverige och Finland, och tillägger:

– En viktig insikt kring årets Cyber Week, och faktiskt för hela 2021, är att handeln online är här för att stanna. Vi behöver därför sluta att tänka på den som ett komplement till den fysiska butiken. Båda kanalerna mot kund måste vara lika viktiga och erbjuda samma känsla av varumärket i fråga om upplevelse och service.

Svårt göra kap

Flaskhalsar inom logistiken och högre energikostnader har medfört högre prisläge och lägre rabatter, vilket gjorde det svårare för konsumenterna att hitta de riktiga kapen under årets Cyber Week. Jämfört med i fjol var priserna 5 procent högre på global nivå. Rabatterna låg på cirka 25 procent vilket är 8 procent mindre än 2020, enligt Salesforces rapport.

– Generellt har det högre prisläget ökat konsumenternas vilja till uppskjuten betalning. Även sättet vi betalar våra varor på i Norden förändras hastigt. Den i särklass största förändringen står Apple Pay för. Här ökade transaktionerna i tjänsten med 604 procent jämfört med föregående år. Kreditkorten ser en motsatt trend och köpen med dessa backar med 15 procent sen i fjol.

Frank Rombouts, ansvarig för e-commerce på Salesforce i Sverige och Finland.

Globalt ökade köp på avbetalning med 29 procent jämfört med året innan. Att pandemin gått in i ett delvis nytt skede jämfört med 2020 avspeglar sig också i vilka branscher som noterat ökad efterfrågan och därmed högre priser.

– I november 2020 satt de flesta av oss med ansiktet i full fokus under en andra coronavåg. Det är därför inte jättekonstigt att just skönhets- och sminkprodukter ökade just då med 6,1 procent.

I år ser trenden annorlunda ut och dessa produktkategorier faller med 2,2 procent på global basis.

– Nu är vi tillbaka på kontoren och gymmen och därför har turen istället gått över till kroppen. Priserna på sportkläder ökar med 5,5 procent. Lyxigare klädesplagg, som dök som en sten under förra året, ökar nu prismässigt med 15,1 procent.

Läs hela rapporten här.