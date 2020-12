Innehåll från Prospero Digital Access Annons

Digital Låssmed står för en kvalitetssäkrad leverans, där en helhetslösning med digitala lås och smarta nyckelhanteringstjänster för flerbostadshus ingår. Digital Låssmed är ett varumärke som drivs och förvaltas av Nordens största oberoende leverantör av säkra digitala lås. Omställningen från mekaniskt till digitalt är enkel att genomföra och Digital Låssmed finns med hela vägen, från behovsinventering och installation till support och fullservice via den egenutvecklade plattformen Låsportalen.

– Den nya digitala låstekniken ger helt nya möjligheter att öka säkerheten och samtidigt förenkla vardagen, men det kräver också ny kompetens – och det har en Digital Låssmed, säger John Stenman, Konceptansvarig på Digital Låssmed.

Enkel och trygg nyckelhantering

Nyckelhantering har tidigare varit krångligt för både fastighetsägare och boende. Förlust av en nyckel i mekaniska låssystem innebär ofta dyra omläggningskostnader för att återställa en trygg boendemiljö. En borttappad digital nyckel kan däremot enkelt spärras och ersättas tryggt och enkelt via en plattform där alla relaterade ärenden sköts nästintill i realtid.

Digital Låssmed har en portal dedikerad till sina kunder där de kan samla all information gällande bostadsrättsföreningens fastighet med dörrar, lås, nycklar och behörigheter m.m. Via portalen finns åtkomst till bland annat serviceprotokoll, avtal och ärendehantering med support, för att transparent kunna följa föreningens ärendehistorik. Via en boendeapp kan även nyckelrevisioner göras direkt mot den boende och nycklar kan spärras och beställas snabbt, vilket ökar kontrollen och tryggheten för både föreningen och den boende.

– Genom portalen kan vi också agera direkt på ärenden som skulle ta betydligt längre tid att lösa genom det gamla sättet med mekaniska låssystem. Hela hanteringen förenklas, ledtider kortas ner och man spar på onödiga resor och kostnader. Genom portalen kan föreningen skicka oss all den information vi behöver för att på ett effektivt och säkert sätt hantera ärendet. Vi finns tillgängliga direkt för vår kund genom deras telefon eller dator, säger John.

Smidig konvertering från mekaniska lås

Att ställa om till digitala lås är enkelt förutsatt att arbetet utförs av en låssmed med kompetens och erfarenhet av digitala lås, vilket skiljer sig markant från den kunskap som krävs för mekaniska låssystem. Genom ett fåtal steg konverterar och utbildar Digital Låssmed kunden, som får en tryggare och enklare lås- och nyckelhantering, helt anpassat utifrån de behov som finns.

– Det första vi gör är en inventering hos kunden för att förstå deras behov och arbetets omfång med hjälp av vårt projekteringsverktyg. Därefter tar vi fram ett prisförslag på konverteringen och om kunden är nöjd sätter vi igång med installation av deras digitala lås. Vi håller det vi lovar och ger kunden den utbildning som behövs, både i det nya låssystemet och i Låsportalen, säger John.

Efter konverteringen kan föreningen själv välja att själva sköta administrationen med support från sin Digitala Låssmed alternativt välja en fullservicelösning. Plattformen med Låsportalen har utvecklats med öppna API:er och är förberett för anpassning till nya eller förändrade behov samt för att integreras med föreningens profil eller låspunkter i annan mjukvara.

Framtidssäkrad fastighet

Digitala lås möjliggör en helt ny typ av kontroll på fastighetens säkerhet och skapar bekvämlighet. Att som nyckelansvarig kunna ta bort, spärra eller ställa ut nya nycklar på distans ger stora kostnads- och tidsbesparingar samt större flexibilitet och mer service för de boende. Att ha all information digitalt samlad på en och samma plats ger även en värdefull nyckel- och ärendehistorik. Digital Låssmed framtidssäkrar fastigheten med öppna och anpassningsbara lösningar för marknadens kommande krav och erbjudande.

Om oss

Digital Låssmed är ett registrerat varumärke som står för ett kvalitetssäkrat och fastställt arbetssätt vid byte till ett digitalt låssystem. Kvalitetskonceptet är framtaget tillsammans med Samuelsson & Partner AB som är Sveriges största iLOQ återförsäljare, befintliga kunder och med erfarenheter från Nordens ledande återförsäljare av digitala låssystem. Varumärket Digital Låssmed förvaltas av Proserokoncernen, Nordens största oberoende säkerhetsleverantör.

