Sedan 1948 har Partex tillverkat högkvalitativa produkter för säker uppmärkning av elinstallationer. De märkprodukter som Sophies farfar utvecklade för 75 år sedan har bildat skola och satt standarden för hela branschen. Men företaget vilar inte på lagrarna, här arbetar man ständigt med att hitta förbättringar.

Samarbete med Chalmers och RISE

Tillsammans med Chalmers Industriteknik och RISE har Partex tagit fram ett alternativ till fossilbaserad PVC - en biobaserad PVC som tillverkas av tallolja. Eftersom företaget är världsledande inom industrimärkning räknar man med att övergången till förnybar råvara verkligen kommer att göra skillnad.

– Elmärkningsprodukter finns överallt i samhället och enligt den koldioxidanalys vi gjort är klimatavtrycket allra störst i samband med demontering, kassering och förbränning. Vi har tagit ett beslut att jobba med hållbarhetsfrågan på ett mer aktivt sätt och räknar med att den nya insatsvaran kommer att reducera utsläppen med 90 procent. Det här är också ett sätt att hjälpa våra kunder i sin gröna omställning, säger Peter Johansson, vd.

För att ytterligare bidra till klimatomställningen håller företaget även på att titta på hur frakter och transporter kan göras hållbarare.

Samma produkter

Peter är noga med att poängtera att Partex erbjuder exakt samma produkter som tidigare. Produkterna har genomgått grundliga tester för att uppfylla kraven på säkerhet, kvalitet och hållbarhet över tid.

– Kunderna kommer inte att märka någon skillnad, trots att det är en mycket stor förändring vi gör. Produkterna är minst lika bra som tidigare och vårt kompletta utbud inom industrimärkning fortsätter att bidra till ökad säkerhet och effektivitet hos industriföretag världen över.

Filantropisk verksamhet

För Sophie är filantropi viktigt och något som även genomsyrar företagets verksamhet. Genom Lööf Foundation satsar företaget på många goda projekt, där det senaste handlar om ett nytt motgift för ormbett i Sydafrika. Med ny revolutionerande teknik är det möjligt att framställa motgift direkt från ormens blod istället för via hästar som man traditionellt gjort under en lång tid. Varje år blir 2.7 miljoner människor i världen ormbitna, varav 100 000 dör och 400 000 tvingas leva med bestående men. Detta vill Lööf Foundation vara med och ändra på. Stiftelsen har också varit med och byggt ett barnhem i Nepal och tillsammans med Zelmerlöw & Björkman Foundation driver man en mödravårsklinik i Kenya.

– Det här är något som våra anställda känner stolthet för, precis som över vår nya bio-PVC. Att göra gott finns i företagets själ. Vi kommer att fortsätta ta socialt ansvar och bidra till en kontinuerlig utveckling av de samhällen där vi lever och arbetar. Med hjärtat i Gullspång är vi en global aktör som investerar i nya kunder och marknader, avslutar Sophie.

Om Partex

Partex är ett familjeägt företag i tredje generationen. Sedan starten 1948 har fokus legat på att utveckla, producera och sälja högkvalitativa produkter för säker uppmärkning av elinstallationer. Partex tar nu klivet in i framtiden och byter ut all PVC till BIO-baserad råvara med minimalt klimatavtryck. Bolaget har dotterbolag i 13 länder, huvudkontoret i Gullspång och omsätter 350 MSEK under mottot ”en säkrare värld”.

www.partex.se

looffoundation.org