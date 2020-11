Innehåll från OrganoClick Annons

Från och med nästa år införs EU:s direktiv som reglerar användningen av plastprodukter. Det har gjort att intresset för att hitta ersättare till de plastbindemedel som används i exempelvis hygienprodukter som blöjor, bindor och servetter har ökat lavinartat. Det har också lett till att en svensk doldis fått se ett stort ökat intresse från de stora jättarna.

– Vårt bolag är baserat på svensk forskning som påbörjades redan på 90-talet på SLU och Stockholms Universitet. Den har nu lett fram till att vi har en svensk industri baserad på grön kemi och tack vare EU:s plastdirektiv finns det nu ett mycket stort intresse för våra biobaserade bindemedel. Vi omsätter idag strax under 100 miljoner på rullande årsbasis och har vuxit i snitt med cirka 33 procent per år under de senaste fem åren, berättar Mårten Hellberg, VD på OrganoClick.

Bolagets forskning har varit inriktad på hur man kan ersätta plaster och giftiga kemikalier med förnyelsebara material och växtbaserade kemikalier. Det är från nermalda skal från restprodukter från framför allt livsmedelsindustrin, som exempelvis apelsiner, havrekli, vete och räkor, som bolaget får fram biopolymerer som är det ämne som ersätter plasten i bindemedlen. Något som man är helt unika med i världen.

– Jag skulle gissa på att andra nu har börjat forska kring det här, men fram tills nu har det inte funnits någon annan som har utvecklat plastfria bindemedel för de material som används i engångsartiklar. Vi känner att vi har ett bra försprång och marknaden är enorm, det rör sig om cirka 400 000 tusen ton bindemedel per år totalt på marknaden. Vi har därför en stark tro på fortsatt god tillväxt framöver, säger Mårten Hellberg.

Fakta om OrganoClick

OrganoClick är ett material- och kemiteknikbolag som levererar naturkemiska produkter som ersätter plaster och syntetiska kemikalier inom tillverkning av textil, trä och biokompositer. Bolaget grundades som en akademisk spin-off 2006 och är noterat på First North. Bolaget har 50 anställda och omsatte 85 MSEK 2019.

www.OrganoClick.com