Framåt, inte tillbaka – läs rapporten om hur Coronapandemin har påverkat arbetslivet

Möjligheten att träffas virtuellt har vi haft ett bra tag, men pandemin skyndade på digitaliseringen och kastade oss flera år framåt i utvecklingen. Det skapar nya möjligheter och utmaningar på våra arbetsplatser.

Hos Aspia, en affärspartner som bistår företag med såväl redovisningstjänster som lönehantering och skatterådgivning, hade en omfattande digital transformation redan inletts före pandemin.

– När vi för tre år sedan blev ett eget bolag fick vi möjlighet att bygga upp en helt ny it-miljö och organisation från scratch. För att få mest valuta för pengarna valde vi molntjänster inom Microsoft365 och Azure som grund. Det var vi väldigt glada för när coronasmittan slog till, säger Johan Ekblom, CIO vid Aspia.

Han förklarar att den molnbaserade it-miljön byggdes upp efter fyra ledande principer: enkelhet, skalbarhet, kostnadseffektivitet och säkerhet. Det gjorde övergången till distansarbete snabb och smidig för Aspias cirka 1 200 medarbetare som sitter spridda på runt 60 olika orter i Sverige och övriga Norden.

– På ett dygn kunde vi ställa om hela vår arbetsstyrka, som traditionellt jobbar på kontor, till att jobba hemifrån till 100 procent. Visst fanns en tröskel i att lära sig hålla digitala möten, men tekniken fanns där – med rutiner, säkerhetsfunktioner och verktyg på plats. Därför kunde vi fokusera på förändringsledningen, säger Johan Ekblom som ser styrkan i molnet såväl för samverkan och kommunikation som för utveckling av innovativa tjänster.

Digitala mötet ett givet alternativ

Navet i Aspias leverans är en digital plattform kallad MyBusiness. Den är utvecklad i Microsoft Azure och gör att kunderna kan följa sina redovisningstjänster, kolla nyckeltal, hantera löner och liknande via en app i telefonen, dator eller surfplatta – oavsett var de befinner sig.

– Vi hjälper våra kunder att bli mer digitala, och kan effektivisera vårt arbete och skapa bättre leveranser när vi jobbar med molntjänster. En positiv effekt är till exempel att digitala möten nu är ett givet alternativ till att träffas fysiskt, säger Johan Ekblom.

Aspias CIO Johan Ekblom.

Med ökad digital mognad är det naturligt att många företag nu när restriktionerna börjar släppas frågar sig vilket sätt som är bäst att organisera arbete och möten på. Istället för att ställa in sig på en återgång till hur det var förut gäller det för organisationer att ta till sig av allt de lärt sig under pandemin.

– Det kommer inte finnas ett enda recept för det nya arbetslivet, utan alla verksamheter måste utvecklas och hitta en modell som fungerar för just dem. Riktlinjer när det kommer till förändrade arbetssätt behöver man titta på de tre dimensionerna; teknik, plats och människa, där just människo-aspekten behöver få ta större plats framåt. Ledarskap, välmående och organisationskultur handlar främst om människan, och det är där vi har sett störts förändringar under pandemin, säger Theodora Malmström, produktmarknadschef för Microsoft Teams.

Utmaningar med hybrida arbetsplatser

Undersökningar som gjorts visar också att de flesta vill ha lite av båda världarna. Vi vill ha ett kontor att gå till, för att vi saknat umgänge med kollegor och kunder, men vi vill också behålla de digitala alternativen för att skapa en större flexibilitet i framtiden. Hybridmöten blir allt vanligare då tekniken ändå finns på plats, men denna flexibilitet ställer särskilda krav på både arbetssätt, ledarskap och företagskultur.

– Den största utmaningen nu när vissa sitter tillsammans på kontoret medan andra jobbar hemifrån och en tredje sitter på landstället är att skapa en inkluderande miljö där alla kan delta på lika villkor, säger Johan Ekblom, och poängterar att de inte har några färdiga lösningar för den hybrida arbetsplatsen än:

– Vi får pröva oss fram. När pandemin kom tvingades alla att göra på samma sätt. Nu vid återgången finns möjlighet att känna efter och inte ha så bråttom att se vad som är det nya normala. Molntjänsterna lägger en bra grund att låta det växa fram i kontrollerad takt.

