Förväntningarna på en ny generation av Mercedes-Benz S-Klass är alltid höga.

Inte bara för att det här är en flaggskeppsmodell med maximal kvalitet och komfort, utan också för att S-Klass genom historien varit först ut med ny teknik.

ABS infördes 1978 och airbags 1979. 1995 kom antisladd, året efter var det dags för automatisk bromsassistens och 1998 kom avståndsavkännande farthållare med radar.

Och så här har det fortsatt; innovation efter innovation, generation efter generation.

Den sjunde i ordningen utgör inget undantag, tvärtom.

Målet den här gången är att sätta samtliga passagerare i centrum och att skapa en bil som verkligen samverkar med de resande och ger dem en så skön och säker resa som bara är möjligt.

– S-Klass är världens bäst säljande lyxsedan. Med senaste generationen vill vi erbjuda våra kunder innovation, säkerhet, komfort och kvalitet som tidigare aldrig skådats, säger Ola Källenius, VD för Daimler AG.

Hur har då nya Mercedes-Benz S-Klass utvecklats i sin senaste version?

Här är några av nyheterna:

1. En kupé med fem stora skärmar

Nya S-Klass har totalt upp till fem skärmar, varav flera med OLED-teknik. De två i förarkupén är standard och som tillval går det få en MBUX-skärm mellan stolarna i framsätet och två skärmar på baksidan av förarstolarna.

Förarinstrumenteringen utgörs av en till synes nästan fristående skärm på 12,3 tum av LCD-typ med 3D-teknik. Skärmen kan ställas in i fyra olika visningslägen beroende på vilket humör föraren är på: diskret, sportig, exklusiv eller klassisk.

Förarskärmen kompletteras av en MBUX-skärm på 12,8 tum, som är standardutrustning i Sverige. Denna skärm på mittkonsolen är stående.

2. Infotainmentsystem som styrs av dina rörelser

Passagerarna och bilen kommunicerar med en uppdaterad version av infotainmentsystemet MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Numera känner systemet även av huvudrörelser, handrörelser och kroppsspråk och agerar utifrån det. MBUX kan även identifiera olika förares röster och anpassar bilens inställningar efter vem som sitter bakom ratten.

Röststyrningsassistenten har blivit vassare och förstår numera fler avancerade fraser, plus att baksätespassagerarna nu också får tillgång till systemet.

Säg bara ”Hey Mercedes” så kan du sedan be systemet göra vad du vill; exempelvis starta stolarnas avslappnande massageprogram och sätta på lite avkopplande musik.

3. Strålkastare som projicerar budskap på vägbanan

Nya S-Klass blir också den första bilen med Mercedes-Benz Digital Light – en teknik som gör att strålkastarna kan projicera budskap och varningar på själva vägbanan för både förare och medtrafikanter. Strålkastarna kan till exempel lysa på en fotgängare som upptäcks vid sidan av vägen eller projicera en bild på en grävmaskin om du närmar dig ett vägarbete.

Den nya tekniken består av LED-strålkastare med miljontals små, rörliga speglar som tillsammans ger 2,6 miljoner ljuspunkter.

På liknande tema finns Heads-up display som inte bara visar information på vindrutans insida, utan också använder sig av AR (Augmented Reality). På så sätt kan exempelvis pilar som visar var föraren ska svänga visas på rätt plats i körbanan.

Liksom för 50 andra system i bilen kan mjukvaran för Digital Light uppdateras automatiskt via trådlöst internet (OTA, over the air).

4. Självkörande funktioner i nivå 3

Nya S-klass är fullmatad med det senaste inom säkerhetsfunktioner: autobroms, adaptiv farthållare med kökörningsassistans, filhållnings- och filbytesassistans, vägskyltsigenkänning med mera.

Dessutom är bilen utrustad med självkörande funktioner som från och med 2021 beräknas vara godkända för Nivå 3 på vissa sträckor i Tyskland. På en del motorvägssträckor i tät trafik kan föraren helt släppa kontrollen och med bibehållen säkerhet låta bilen själv ta hand om körningen. Under tiden kan föraren koppla av och behöver bara gripa in när och om bilen ber om det.

5. Bilen blir 8 cm högre vid risk för kollision

En annan innovativ säkerhetsfunktion är konceptet Pre-Safe som i den nya generationen tas till en helt ny nivå – bokstavligt talat. Om bilen känner av att den riskerar att bli påkörd från sidan så höjs den automatiskt med upp till åtta centimeter. Därmed tas kollisionen upp av bilens allra säkraste delar.

En annan unik nyhet när det gäller krocksäkerhet är också airbags för baksätespassagerare som monteras i baksidan av de främre stolarna.

6. Bilen parkerar själv – på riktigt

När det gäller parkering går Mercedes-Benz nu ännu ett steg längre. I parkeringshus med teknik som stöder AVP (Automated Valet Parking, Level 4) kommer bilen att kunna parkera helt själv. Föraren ställer bilen i en speciell zon och öppnar en parkeringsapp. Därefter lämnar föraren över kontrollen till tekniken som helt själv parkerar bilen på första lediga plats. När det är dags att hämta bilen så körs den själv ut till upphämtningszoner.

7. Styrbar bakaxel

S-Klass är med sin längd på ca 5,3 meter och en bredd på ca 2,1 meter något större än sin föregångare. Trots storleken är den smidig i stadstrafik tack vare den aktiva bakaxelstyrningen. Med bakhjul som kan svänga upp till 10 grader minskas vändradien med hela två meter.

8. Snart som laddhybrid och elbil

Nya S-Klass erbjuds från start med 6-cylindriga bensin- och dieselmotorer från 330-435 hästkrafter. Bensinversionerna är alla mildhybrider med 48 volts elsystem med så kallad EQ Boost-teknik vilket kan öka effekten med 22 hästkrafter under korta stunder. Dessutom går det att periodvis ”segla” på ren eldrift.

Nästa år släpps även en laddhybrid av nya S-Klass som får cirka 100 kilometer i el-räckvidd. Därefter lanseras Mercedes EQS – en renodlad elversion som får en räckvidd på upp till 700 kilometer samt en teknik som gör att den går snabbladda upp till 80 procent på bara 20 minuter.

