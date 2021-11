Innehåll från Mercedes-Benz Annons

Laddhybriden gör att nästan all pendling klaras på eldrift, samtidigt som den ger flexibilitet för långresor.

Elbilen ger låga driftskostnader och inga lokala utsläpp under körning.

Att välja tjänstebil kan verka svårt och krångligt. Men det behöver inte vara komplicerat.

Det allra viktigaste är att utgå från vilka behov bilen ska fylla, hur den ska köras och i vilken miljö den främst ska verka.

Mercedes-Benz har tjänstebilar för alla behov. Helt eldrivna EQA till exempel, som är en kompakt, eldriven crossover med räckvidd på upp till 42,6 mil. En elbil ger förutom inga lokala utsläpp under körningen även många andra fördelar som till exempel låg ljudnivå, bra acceleration och låga driftskostnader.

Med Mercedes me Charge blir det billigare och enklare att ladda bilen, både i vardagen och under långresor.

Mercedes me Charge gör det möjligt för den som kör en laddbar Mercedes att ladda på fler än 200 000 laddpunkter i Europa – och få allt på en enda faktura. Via appen är det enkelt att hitta laddstationer, och bilens navigationssystem beräknar hela resrutten och planerar in lämpliga pauser för laddning.

Mercedes me Charge ger dig heltäckande tillgång till ca 80 % av de offentliga laddstationerna, i Sverige är över 500 snabbladdningsstationer anslutna till laddnätverket. Mercedes me Charge finns i alla Mercedes-EQ modeller samt nya laddhybrider och ingår kostnadsfritt från leverans under en viss tidsperiod beroende på bilmodell.

Det är alltså varken svårt eller krångligt att leva med en elbil – tvärtom!

C-Klass som laddhybrid

Med Mercedes-Benz breda modellutbud rymmer attraktiva alternativ även för det företag och den förare som ännu inte har möjlighet att köra en ren elbil. Det senaste tillskottet är nya C-Klass som laddhybrid.

En laddhybrid har både elmotor och förbränningsmotor. I nya C 300 e är det en bensinmotor på 204 hästkrafter och en elmotor på 129 hästkrafter som samverkar – sammanlagt hela 313 hästkrafter.

Batteriet är ovanligt stort för att vara i en laddhybrid, vilket ger en räckvidd för ren eldrift på upp till 11,1 mil. Det innebär att de flesta förare med råge klarar daglig pendling på en laddning. Samtidigt finns bensinmotorn som reserv vid långresor i områden med glesare möjligheter till laddning.

Snabb laddning

Att ladda nya C-Klass laddhybrid är dessutom snabbt gjort. Med möjlighet att ladda hemma klarar den upp till 11 kW, vilket gör att batteriet laddas från 10 till 100 procent på bara två timmar.

Dessutom kan C 300 e beställas med laddningssystem för likström, vilket gör att 10–80 procent går på cirka 20 minuter vid 55 kW snabbladdning. Perfekt när man är på resa eller kör längre sträckor och ändå vill köra så mycket det går på el.

Ytterligare några fakta som talar för C-Klass laddhybrid är att den går att få både med sedan- och kombikaross, att den tillåtna släpvagnsvikten är hela 1 800 kg, att luftfjädrad bakaxel med nivåreglering är standard samt att 0–100 km/h bara tar 6,2 sekunder. Givetvis funkar Mercedes me Charge även för Mercedes-Benz laddhybrider.

Svårslagen kombination

Det här är två exempel på bilar som är attraktiva för många företag och tjänstebilsförare. Toppmoderna, effektiva drivlinor med låga CO2-utsläpp samt alla de egenskaper som redan tidigare gjort Mercedes-Benz till ett förstahandsval för så många är en svårslagen kombination. Utöver EQA och C 300 e finns ett stort urval av eldrivna modeller, laddhybrider samt bränslesnåla och smidiga bensin- och dieselmodeller.

Det är med andra ord inte svårt att hitta en lämplig tjänstebil i Mercedes-Benz stora utbud.

Så mycket kostar elbilen och laddhybriden Tidigare styrdes de flesta inköp av tjänstebilar utifrån en maxkostnad vid inköpet. En vanlig gräns som många nog hört talas om var 7,5 basbelopp. I dag utgår allt fler företag istället från en beräkning av vad bilen faktiskt kostar att äga under hela perioden. Det säger så klart mer om hur både företagets och förarens ekonomi påverkas. Mercedes-Benz bilar har alltid haft en fördel i höga restvärden, det vill säga att bilen även efter några års brukande är attraktiv och lätt att sälja vidare till ett högt pris. Detta baseras i sin tur på en rad faktorer, där Mercedes-Benz kvalitet och bränslesnåla motorer har stor betydelse. Det gäller än i dag, och stärks än mer av att märket ligger i framkant vad beträffar utvecklingen av nya drivlinor med ren eldrift samt laddhybrider. När man beräknar den totala ägandekostnaden (Total Cost of Ownership, TCO) för en Mercedes-Benz som tjänstebil är det tydligt att ekonomin är ett tungt vägande argument för märkets modeller. Utöver att bilarna erbjuder design, teknik, körupplevelse och komfort som få kan matcha. Här har vi beräknat TCO för två av Mercedes-Benz mest attraktiva tjänstebilsmodeller, kompakta elbilen EQA samt laddhybriden C 300 e. Observera att detta är en genomsnittsberäkning av tredje part, de faktiska kostnaderna kan variera.

Mercedes-Benz EQA 250 FleetEdition Period: 36 månader. Körsträcka: 2 500 mil per år (7 500 mil på tre år) Ingår i beräkningen: leasingkostnad, service och reparationer (service, besiktning, däck, vägassistans) samt försäkring. Totalt cirka 5 500 kronor per månad.

Mercedes-Benz C 300 e kombi FleetEdition Period. 36 månader. Körsträcka: 2 500 mil per år (7 500 mil på tre år) Ingår i beräkningen: leasingkostnad, service och reparationer (service, besiktning, däck, vägassistans) samt försäkring. Totalt cirka 5 600 kronor per månad.

Mercedes C-Klass laddhybrid eller Mercedes EQA – vilken tjänstebil väljer du?