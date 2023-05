Röstigenkänning, digitala plånböcker och tokeniserade betalningar. Nya betalningsmetoder utvecklas och förfinas i snabb takt – och Mastercard ser att utvecklingen kommer att förenkla för äldre, personer med synnedsättning och grupper som idag saknar tillgång till traditionella betaltjänster.

– Att fler kan inkluderas i den digitala ekonomin har blivit vårt främsta fokus under senare år, säger Mats Taraldsson, Head of Digital Development and Fintech Engagement på Mastercard.