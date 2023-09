Innehåll från Linköpings kommun Annons

Sommaren 2022 skrev aktörerna på en avsiktsförklaring för hur Linköpings stadskärna behöver utvecklas framåt för att fortsätta vara en attraktiv, livsvänlig och trygg plats även i framtiden.

– I pilotprojektet planeras ett betydande tillskott av både lägenheter, kontorsarbetsplatser och verksamhetslokaler, mitt i stadskärnan. Målet är mer liv och rörelse under fler timmar av dygnet, berättar Magnus Liljedahl på Linköpings kommun, projektledare för Framtidens stadskärna.

– Utbudet i stadskärnan är mitt i en förändring, och anpassar sig efter dagens sätt att leva. Nytänkande, kvalitet och samverkan är viktigt för en livsvänlig stadskärna med plats för fler och mer, säger Oscar Åhman, ordförande för cityfastighetsägarna.

Testar nytt i tillfälligt vakanta lokaler

Ett av målen med projektet Framtidens stadskärna är att våga testa och utvärdera nya idéer. När ett företag lämnar sina lokaler i city får fastighetsägarna snabbt förfrågningar från nya intressenter. Men det kan ta tid att hitta rätt hyresgäst, som kompletterar övrig mix på ett bra sätt, vilket innebär att lokaler ibland står tomma en tid. Hur kan man utnyttja lokalerna under tiden, för att skapa attraktivitet som ökar flöden och bidrar till ökad omsättning, för alla?

Under sommaren 2023 testades ett nytt koncept - LKPG Culture Pop-Up. Fastighetsägare med tillfälligt vakanta lokaler i de mest attraktiva gångstråken, lät kulturen flytta in under en månad - helt kostnadsfritt.

– Det var väldigt korta ledtider - men när vi fick den här idén kände vi att den var för bra för att hålla till nästa sommar, säger Jessica Stille Törnqvist, VD för Citysamverkan.

Besökarna kunde ta del av bland annat dans, musik, keramik, måleri och teater - och det i form av både utställningar och kurser.

– Under sommaren har vi alltid många besökare i Linköping, och vi ville göra något för att stärka attraktionskraften ännu mer. Dessutom blev det ett sätt för kulturaktörer att få testa på hur det är att verka i stadskärnan. De är en viktig del i att skapa framtidens stadskärna, säger Jessica Stille Törnqvist.

