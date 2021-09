Innehåll från Learnster Annons

När kontoret och hemmet flöt samman gjorde också arbetet och privatlivet det. Jobbet är inte en separat existens utan en del av livet. I det synsättet finns grunden till hur alla arbetsgivare nu måste återknyta till sin personal och till och med ”reboarda” sina anställda för att skapa nya band mellan affären, missionen och människorna. Affärsplanen måste kompletteras med en ”talangplan” med fokus på flexibilitet, syfte och samarbete. Priset för att misslyckas är högt; globala undersökningar visar att så många som var tredje anställd funderar på att lämna sin nuvarande arbetsgivare när pandemins hot svalnat.

Kompetensutveckling som drivkraft - och konkurrensfördel

En organisation som kan erbjuda utvecklingsmöjligheter motiverar och behåller talanger. Vi ser nu för första gången hur fem generationer arbetar sida vid sida och 19-åringar, 79-åringar och deras kollegor måste arbeta med system som möjliggör organisk, kontinuerlig kompetensdelning. För att lyckas krävs mindre fokus på roller och mer fokus på den kunskap och kompetens som faktiskt behövs för att öka medarbetarnas engagemang. På samma sätt driver du även företagets konkurrensfördelar och förmåga att hantera förändring.

10 trender som kommer att forma din organisations framtid

Tveklöst är dock ovan lättare sagt än gjort. Under våren 2021 sammanställde och analyserade EdTech-bolaget Learnster därför data från hundratals företag runt om i världen – och kompletterade med egna kvalitativa intervjuer med företagsledare och experter.

Resultatet är studien What is next for work? och 10 strategiska megatrender som påverkar din organisation och dina medarbetare idag.

”Work and life are not independent entities, they are interconnected. One affects the other.” Mohsin Siddiqui, Global Head, Organizational Effectiveness, ING Bank.

