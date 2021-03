Innehåll från KIA Annons

Kia EV6 – lär dig mer om nya elbilen

Många biltillverkare har under de senaste åren utgått från sina vanliga bensin- eller dieseldrivna modeller när de har byggt elbilar. Det har inneburit utmaningar och kompromisser, eftersom det finns stora skillnader i konstruktionerna mellan en fossildriven och en helt eldriven bil.

För biltillverkaren Kia har lösningen varit att utveckla den nya plattformen E-GMP (Electric-Global Modular Platform), helt framtagen för dedikerade elbilar. Det betyder att man inte behöver ta någon hänsyn till arvet från fossildrivna bilar och kan ha fullt fokus på att utveckla så bra elbilar som möjligt.

– E-GMP är resultatet av åratal av forskning och utveckling och för samman våra mest avancerade tekniker. Vårt utbud av elbilar kommer att stärkas av denna innovativa plattform, säger Fayes Abdul Rahman, Senior Vice President för Hyundai Motor Group, där Kia Motors ingår.

En crossover först att lanseras

Om fem år ska 11 elbilsmodeller ingå i Kias erbjudande, sju av dessa ska vara dedikerade elbilar byggda på den nya plattformen. Kia EV6, som hade världspremiär 30 mars, är det första konkreta resultatet.

– EV6 förkroppsligar både varumärkets nya syfte, ”Movement that inspires”, och vår nya designfilosofi. Vårt mål är att designa den fysiska upplevelsen av varumärket och skapa djärva, genuina och innovativa elfordon, förklarar Karim Habib, designchef vid Kia Global Design Center.

Interiört frigör den nya plattformen större utrymme för passagerare och bagage jämför med tidigare elbilar. I centrum står en bred, lätt välvd högupplöst skärm med instrumentklustret direkt framför föraren medan infotainment och navigation är samlade ovanför mittkonsolen.

Kia EV6 har även modern elektrisk drivlina. Batteriet kan snabbladdas 10–80 procent på 18 minuter, accelerationen 0-100 km/h går på 3,5 sekunder i GT-versionen, toppfarten anges till 260 km/tim och räckvidden är upp till 510 kilometer.

En plattform med många fördelar

Den nya plattformen E-GPM blir också ett kvitto på att Kia Motors ingenjörer ligger långt fram vad gäller teknologi och innovation. Här är några andra fördelar med plattformen:

• Kraftfullare prestanda. Det elektriska systemet består av en kraftfull motor, EV-växellåda och växelriktning som är integrerade i en enda kompakt modul. Motorns maxhastighet är exempelvis upp till 70 procent högre jämfört med nuvarande motorer.

• Ökad räckvidd. En elbil baserad på E-GMP har, enligt testmetoden WLTP, en räckvidd på över 500 km på en laddning.

• Snabbare laddning. E-GMP erbjuder en laddningskapacitet på 800V som standard och möjliggör att batteriet kan laddas 10–80 procent på 18 minuter.

• Bättre och ännu mer körglädje. De kommande elbilarna får bättre stabilitet i höga hastigheter och mer underhållande köregenskaper tack vare en optimal viktfördelning mellan fram- och bakvagn.

• Smarta funktioner. Bilarna får en utökad tillämpning av Audio Video Navigation Telematics (AVNT), Over the Air (OTA) och Features on Demand-tjänster.

• Större utrymmen. Batteripaketet i den nya plattformen monteras lägre i golvet eftersom det inte längre behöver tas någon hänsyn till var en förbränningsmotor tidigare suttit. Det här ger ett plant kupégolv som förutom mer benutrymme gör det möjligt att placera fram- och baksätena på olika vis.

• Utökade säkerhetsfunktioner. En rad tekniska lösningar har utvecklats för att minimera kollisionsenergin, bland annat runt själva batteriet men också i karossen och plattformen.

• Flexibilitet i utvecklingsarbetet. E-GMP gör det enklare att bygga modulbaserat och genom standardisering går det snabbare att ta fram nya modeller i de flesta fordonssegment som sedaner, suvar och crossovers.

